Сколько звезд похожих на Солнце существует в Млечном Пути: ответ может удивить

Солнце — это наша родная звезда. Астрономы относят ее к типу G или желтые карлики. Во Вселенной, и в Млечном Пути в частности, существую также звезды типа O, B, A, F, K и M. Они отличаются друг от друга по размеру, яркости и температуре. Наше Солнце считается среднестатистической звездой, но сколько таких звезд существует в нашей галактике Млечный Путь и вообще во Вселенной? Об этом пишет Discover Magazine.

Астроном Кристофер Пальма из Университета штата Пенсильвания, США, говорит, что наше Солнце является квинтэссенцией среднестатистической звезды. Оно находится в середине диапазона масс и температур известных звезд. Для того, чтобы определить, какой именно является звезда и похожа ли она на Солнце, астрономы изучают ее свет. Именно спектральный анализ света дает информацию о массе, размерах и составе звезды.

Сколько звезд в галактике Млечный Путь и сколько из них похожи на Солнце?

Из-за того, что мы не может увидеть всю нашу галактику целиком, ведь живем внутри нее, астрономы получили информацию о ее составе и форме благодаря наблюдениям за похожими спиральными галактиками. В итоге, расчеты астрономов показали, что в Млечном Пути находится от 100 до 400 миллиардов звезд разных размеров. Солнце — это не самая массивная звезда, некоторые звезды в десятки, сотни и тысячи раз больше Солнца по размеру и массе.

Но изучение света звезд и определение их характеристик позволили астрономам сделать вывод, что в Млечном Пути существует от нескольких процентов до 10% звезд, которые максимально похожи на Солнце, говорит Пальма. То есть таких звезд может быть примерно 10 миллиардов и это только в нашей галактике.

Сколько звезд во Вселенной и сколько из них похожи на Солнце?

Астроном Кевин Франс из Университета штата Колорадо, США, говорит, что если Млечный Путь является типичной галактикой в наблюдаемой Вселенной, то ученые могут оценить количество таких галактик. А затем получить примерное общее количество звезд в них, а также тех, которые похожи на Солнце.

Используя не только наблюдения за такими галактиками, как Млечный Путь, но и за другими галактиками разных размеров, астрономы смогли выяснить примерное количество звезд в наблюдаемой Вселенной. Расчеты показывают, что общее количество звезд может достигать одного септиллиона, а это единица с 24 нулями. При этом астрономы считают, что в наблюдаемой Вселенной до 10% всех звезд похожи на нашей Солнце. Эту цифру даже сложно представить.

Сколько планет, похожих на Землю?

Если в Млечном Пути существуют миллиарды звезд, похожих на Солнце, то это значит, что все они должны иметь планеты, и, возможно, эти планеты похожи на Землю. Но не все похожие на Солнце звезды существуют как одиночки, многие из них существуют в двойных и даже тройных звездных системах. И не все такие системы имеют планеты со стабильными орбитами.

Ученым сложно определить, сколько каменистых планет могут быть не просто похожими на Землю по размеру и массе, но и способными поддерживать жизнь. С другой стороны, как говорит Франс, возможно, потенциально обитаемые планеты необязательно должны вращаться вокруг звезд, похожих на Солнце.

