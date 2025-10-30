Невиданное ранее излучение Солнца раскрывает тайну скрытых магнитных полей нашей звезды

Ученые выяснили, что высокоэнергетическое гамма-излучение, исходящее из Солнца, является ключом к разгадке тайны магнитных полей нашей звезды, которые находятся под ее поверхностью.

Астрофизики пришли к выводу, что тераэлектронвольтное гамма-излучение, исходящее из Солнца, которое зафиксировали на Земле, может быть результатом взаимодействия скрытого магнитного поля нашей звезды с космическими лучами. Ученые считают, что изучение мощного гамма-излучения поможет определить, где именно находятся магнитные поля, которые как считается скрываются под поверхностью Солнца. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

По словам авторов исследования, невозможно заглянуть под поверхность Солнца и исследовать его скрытое магнитное поле до того, как оно проявится на поверхности в виде магнитной активности, которая формирует космическую погоду в Солнечной системе. Астрофизики предложили новый метод, изучения скрытых магнитных полей Солнца с помощью космических лучей.

Солнечное гамма-излучение возникает при взаимодействии космических лучей, то есть высокоэнергетических частиц, которые создаются во время взрыва сверхновых (так умирают массивные звезды), с атмосферой Солнца.

Традиционные методы изучения Солнца основаны на исследовании излучения в видимом и рентгеновском диапазоне света. Но ученые обнаружили гамма-излучение, исходящее из Солнца, которое является самым мощным из все известных – это высокоэнергетическое тераэлектронвольтное гамма-излучение.

Ученые обнаружили гамма-излучение, исходящее из Солнца, которое является самым мощным из все известных Фото: ESA

Если такое излучение существует, то на Солнце должны быть сильные магнитные поля, которые перенаправляют космические лучи. Но до сих пор астрофизики не знали, где находятся эти магнитные поля на Солнце и как космические лучи могут помочь их обнаружить.

Авторы исследования предполагают, что под поверхностью Солнца находятся сильные горизонтальные магнитные поля, которые нельзя обнаружить напрямую и они влияют на космические лучи. Эти поля могут перенаправлять высокоэнергетические космические лучи, что приводит к образованию тераэлектронвольтного гамма-излучения.

Это открытие не только предлагает решение загадки солнечного гамма-излучения, но и делает гамма-излучение инструментом для изучения скрытых магнитных полей Солнца.

Магнитные поля Солнца управляют солнечным циклом и приводят к появлению солнечных вспышек и корональных выбросов массы. Эти явления часто взывают геомагнитен бури на Земле, что иногда негативно влияет спутниковую связь, энергосистемы на планете и работу космических аппретов на орбите. Понимание магнитных полей Солнца имеет ключевое значение для улучшения прогнозов космической погоды, защиты наших технологий и обеспечения безопасности будущих миссий на Луну и в дальний космос.

Как уже писал Фокус, астрономы раскрыли почти 100-летнюю тайну Солнца. Ученые обнаружили неуловимые магнитные волны в атмосфере Солнца, которые могут объяснить, почему корона Солнца намного горячее, чем поверхность нашей звезды.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые создали подробную карту температур планеты, которая находится за пределами Солнечной системы. Оказалось, что есть места в атмосфере планеты, которые настолько горячие, что вода распадается.