Астрономы раскрыли почти 100-летнюю тайну Солнца: звезда нагревается сильнее, чем должна

Ученые обнаружили неуловимые магнитные волны в атмосфере Солнца, которые могут объяснить, почему корона Солнца намного горячее, чем поверхность нашей звезды.

Много десятилетий ученые пытаются понять, почему внешняя атмосфера Солнца, известная как корона, намного горячее поверхности нашей звезды. Если температура поверхности или фотосферы Солнца составляет 5500 градусов Цельсия, то температура короны оценивается в несколько миллионов градусов Цельсия. Но это выглядит очень странно, ведь фотосфера находится намного ближе к источнику энергии, то есть ядру Солнца. С помощью самого мощного в мире телескопа для наблюдений за Солнцем, солнечного телескопа имени Дэниела Иноуэ, астрономы обнаружили неуловимые магнитные волны в атмосфере Солнца. Ученые считают, что эти волны отвечают за значительную часть невероятного нагрева солнечной короны. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

Ранее астрономы обнаружили, что солнечная корона имеет чрезвычайно высокую температуру, а также то, что из короны вырывается мощный поток заряженных солнечных частиц, известный как солнечный ветер со скоростью 1,6 миллиона км/ч. Но для чрезвычайного нагрева короны и запуска мощного солнечного ветра требуется энергия. Было неясно, каким образом эта энергия передается в атмосферу Солнца и солнечный ветер, и как она преобразуется в тепло и импульс.

В 1942 году физик Ханнес Альвен предположил, что за передачу энергии могут отвечать магнитные волны, получившие название альвеновские волны. Но до сих пор обнаружить их в короне Солнца не удалось.

Теперь же ученые впервые подтвердили существование альвеновских волн в атмосфере Солнца, которые переносят энергию через горячую плазму, из которой состоит наша звезда. По словам авторов исследования, они обнаружили первым прямые доказательства существования небольших, постоянно возникающих закручивающихся магнитных волн, которые могут непрерывно передавать энергию в корону и таким образом нагревать ее. Но ученые говорят, что альвеновские волны, вероятно, переносят не всю энергию, но очень значительную ее часть.

Хотя ранее космические аппараты обнаружили доказательства того, что магнитное пересоединение, то есть разрыв и повторное соединение линий магнитного поля с выделением энергии, является движущей силой нагрева короны, новые данные показывают, что полная картина более сложная.

Ученые считают, что альвеновские волны переносят значительное количество энергии, потенциально составляющее как минимум половину энергии, необходимой для нагрева короны. Это не только повышает температур короны Солнца, но и способствует очень быстрому движению солнечного ветра, который заполняет Солнечную систему и формирует космическую погоду.

