Астрономи розкрили майже 100-річну таємницю Сонця: зірка нагрівається сильніше, ніж повинна

Вчені виявили невловимі магнітні хвилі в атмосфері Сонця, які можуть пояснити, чому корона Сонця набагато гарячіша, ніж поверхня нашої зірки.

Багато десятиліть учені намагаються зрозуміти, чому зовнішня атмосфера Сонця, відома як корона, набагато гарячіша за поверхню нашої зірки. Якщо температура поверхні або фотосфери Сонця становить 5500 градусів Цельсія, то температура корони оцінюється в кілька мільйонів градусів Цельсія. Але це виглядає дуже дивно, адже фотосфера розташована набагато ближче до джерела енергії, тобто ядра Сонця. За допомогою найпотужнішого у світі телескопа для спостережень за Сонцем, сонячного телескопа імені Деніела Іноуе, астрономи виявили невловимі магнітні хвилі в атмосфері Сонця. Вчені вважають, що ці хвилі відповідають за значну частину неймовірного нагріву сонячної корони. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Live Science.

Раніше астрономи виявили, що сонячна корона має надзвичайно високу температуру, а також те, що з корони виривається потужний потік заряджених сонячних частинок, відомий як сонячний вітер зі швидкістю 1,6 мільйона км/год. Але для надзвичайного нагрівання корони і запуску потужного сонячного вітру потрібна енергія. Було незрозуміло, яким чином ця енергія передається в атмосферу Сонця і сонячний вітер, і як вона перетворюється на тепло та імпульс.

У 1942 році фізик Ганнес Альвен припустив, що за передачу енергії можуть відповідати магнітні хвилі, які отримали назву альвенівські хвилі. Але досі виявити їх у короні Сонця не вдалося.

Тепер же вчені вперше підтвердили існування альвенівських хвиль в атмосфері Сонця, які переносять енергію через гарячу плазму, з якої складається наша зірка. За словами авторів дослідження, вони виявили першими прямі докази існування невеликих магнітних хвиль, що постійно виникають і закручуються, які можуть безперервно передавати енергію в корону і таким чином нагрівати її. Але вчені кажуть, що альвенівські хвилі, ймовірно, переносять не всю енергію, але дуже значну її частину.

Хоча раніше космічні апарати виявили докази того, що магнітне перез'єднання, тобто розрив і повторне з'єднання ліній магнітного поля з виділенням енергії, є рушійною силою нагріву корони, нові дані свідчать, що повна картина складніша.

Науковці вважають, що альвенівські хвилі переносять значну кількість енергії, що потенційно становить щонайменше половину енергії, необхідної для нагрівання корони. Це не тільки підвищує температур корони Сонця, а й сприяє дуже швидкому руху сонячного вітру, який заповнює Сонячну систему і формує космічну погоду.

