Представлено концепцію Корабля поколінь: він допоможе людям втекти із Землі (фото)

Гігантський космічний корабель поколінь за допомогою термоядерного двигуна зможе набрати 10% швидкості світла і доставити тисячі людей на планету Проксима Центавра b. Вона вважається потенційно придатною для життя і розташована на відстані трохи більше ніж чотири світлові роки від нас.

Переможці конкурсу Project Hyperion створили концепцію величезного космічного корабля поколінь під назвою Chrysalis. Проєкт передбачає, що на борту корабля зможуть жити до 2400 осіб, але тільки частина з них зможе дістатися до кінцевої мети — потенційно населеної планети Проксима Центавра b, пишеIndian Defence Review.

Космічні кораблі поколінь часто згадуються в різних фантастичних творах. Вважається, що з їхньою допомогою люди зможуть дістатися до придатних для життя планет. Але з огляду на величезні відстані тільки нащадки перших мешканців такого корабля зможуть дістатися до кінцевої мети. Тому такі зорельоти називають кораблями поколінь.

Концепцію корабля Chrysalis обрали як переможця конкурсу Project Hyperion через те, що вона максимально добре описує як конструкцію потенційного зорельота, так і необхідні умови для проживання тисяч людей на борту протягом тривалої подорожі.

Планета Проксима Центавра b розташована на відстані 4,2 світлових роки від нас, а це приблизно 40 трильйонів кілометрів. Згідно з проєктом, корабель поколінь Chrysalis за допомогою термоядерного двигуна зможе рухатися зі швидкістю, еквівалентною 10% швидкості світла, і досягти потенційно придатної для життя планети через 400 років після старту. Згідно з проєктом, корабель Chrysalis повинен мати довжину 58 кілометрів і важити приблизно 2,4 мільярда тонн.

Згідно з проектом, корабель Chrysalis повинен мати довжину 58 кілометрів і важити приблизно 2,4 мільярда тонн Фото: Live Science

Згідно з проектом, на кораблі Chrysalis спочатку зможе жити 1000 осіб, але максимальна місткість корабля розрахована на 2400 осіб. З огляду на тривалість лише нащадки перших мешканців корабля доберуться до Проксима Центавра b.

На кораблі, що має циліндричну форму, підтримуватиметься штучна гравітація завдяки обертанню, а також там мають бути всі умови для проживання людей, і все необхідне для заселення нової планети. За словами авторів проекту, Chrysalis — це величезний автономний і повністю самодостатній світ. Термоядерна енергія, створювана термоядерним двигуном, дасть змогу не тільки переміщатися в космосі, а й забезпечить працездатність усіх систем корабля.

На різних рівнях корабля поколінь мають бути створені громадські приміщення (школи, лікарні та бібліотеки), ферми, сади, житлові будинки, склади, промислові об'єкти, системи перероблення відходів, а також цілі земні екосистеми, що включають рослини і тварин... Фото: Live Science

Усередині корабля кілька поколінь людей житимуть і адаптуватимуться до існування далеко від Землі. На різних рівнях корабля поколінь мають бути створені громадські приміщення (школи, лікарні та бібліотеки), ферми, сади, житлові будинки, склади, промислові об'єкти, системи перероблення відходів, а також цілі земні екосистеми, що включають рослини і тварин. Системи штучного інтелекту допомагатимуть людям в ухваленні рішень і підтримуватимуть стабільність роботи корабля.

Побудувати такий корабель поколінь на Землі неможливо. Згідно з проєктом, його можна побудувати протягом кількох десятиліть у космосі, а саме в точці Лагранжа L1. Це стабільна гравітаційна зона між Землею та Місяцем. Звідси корабель повинен буде вирушити у свою тривалу подорож до іншої планети.

