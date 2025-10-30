Уперше створено 3D-карту планети поза Сонячною системою: така гаряча, що розриває воду (фото)

Астрономи створили першу в історії тривимірну карту планети за межами Сонячної системи. Ця планета називається WASP-18b і являє собою "гарячий Юпітер" з температурою понад 2700 градусів Цельсія.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб вперше продемонстрували можливість картографування планет поза Сонячною системою за допомогою методу під назвою тривимірне картування затемнень. Вимірюючи ледь помітні зміни в різних довжинах хвиль світла на гігантській планеті WASP-18b, вчені змогли визначити температуру далекого світу за широтою, довготою та висотою. Це дало змогу виявити певні температурні зони в атмосфері планети. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Планета WASP-18b розташована на відстані приблизно 400 світлових років від нас і належить до класу "гарячий Юпітер". Це газовий гігант, маса якого в 10 разів більша, ніж у планети Юпітер. При цьому WASP-18b перебуває так близько до своєї зірки, що її орбітальний період становить лише 23 земні години. Тобто рік на планеті триває менше земної доби.

Учені з'ясували, що температура в атмосфері планети WASP-18b сягає 2760 градусів Цельсія. Такі умови зробили газовий гігант ідеальним об'єктом для перевірки нового методу тривимірного температурного картування.

Планета WASP-18b в уявленні художника Фото: space.com

Планета WASP-18b завжди повернута тільки одним боком до своєї зірки, як Місяць до Землі. Тобто вона має вічний денний і нічний бік. Спостереження за допомогою космічного телескопа Вебб дали змогу виявити в атмосфері планети багато водяної пари.

Астрономи для створення тривимірної температурної карти планети використовували спектрограф, який розділяє світло на довжини хвиль, тобто на різні кольори електромагнітного спектра. Кожен колір показує різні молекули в атмосфері та температуру. Спостерігаючи за планетою до і після того, як вона зайде за свою зірку, астрономи змогли виявити температурні зміни і створити тривимірну карту.

Спостереження на різних довжинах хвиль світла показують різну температуру на різній висоті в атмосфері планети WASP-18b Фото: space.com

У результаті дослідження астрономи виявили яскраву центральну гарячу точку, оточену холоднішим кільцем на денному боці планети. Також учені з'ясували, що вітри в атмосфері WASP-18b нерівномірно розподіляють тепло по всій планеті.

Астрономи з'ясували, що в гарячій точці міститься набагато менше водяної пари, ніж у середньому в атмосфері планети WASP-18b. Учені вважають, що температура в цьому регіоні настільки висока, що вода розпадається на складові частини. Теорії передбачали таке явище, але його вперше виявили в реальності.

Вивчати деякі планети поза Сонячною системою складно через дуже високу яскравість їхніх зірок. Але новий метод тривимірного картування затемнень дає змогу отримувати зображення планет, які не можна побачити безпосередньо, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, планета Венера втратила єдиного "друга" за 300 мільйонів доларів. Місія єдиного діючого космічного апарату, який вивчав Венеру з близької відстані, офіційно припинена. Нові місії до цієї планети плануються, але їхнє майбутнє туманне.

Також Фокус писав про те, що таємничі спалахи світла на фотографіях 1950-х років можуть бути НЛО. Дослідження показує, що непізнані спалахи світла на архівних астрономічних знімках частіше з'являлися через 24 години після випробування ядерної зброї.