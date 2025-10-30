Таємничі спалахи світла на фотографіях 1950-х років можуть бути НЛО (фото)

Дослідження показує, що непізнані спалахи світла на архівних астрономічних знімках частіше з'являлися через 24 години після випробування ядерної зброї.

У 1950-х роках таємничі спалахи світла були зафіксовані на фотопластинках, отриманих у Паломарській обсерваторії в Каліфорнії, США. Вчені вважають, що ці спалахи світла могли бути спричинені об'єктами, що відбивають світло, на навколоземній орбіті. Дослідники пов'язують появу цих спалахів світла зі спостереженнями ймовірних непізнаних аномальних явищ. Так зараз називають НЛО, які спостерігаються в космосі, в небі і навіть у воді. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише Space.

Астрономи вивчили архівні фотопластинки, які були оцифровані, на яких зображені невідомі джерела світла, так звані транзієнти. Це об'єкти, які раптово стають то яскравішими, то тьмянішими або взагалі зникають через деякий час. Ці об'єкти можуть з'являтися як точка світла на одному зображенні космосу, а потім зникати на наступному.

Дослідники стверджують, що їхні дані демонструють статистичний зв'язок між цими спалахами світла і повідомленнями про спостереження НЛО. Вчені вважають, що деякі транзієнти потенційно можуть бути непізнаними аномальними явищами на навколоземній орбіті.

Вчені дійшли висновку, що деякі транзієнти не можна пояснити відомими астрономічними явищами, і вони являють собою металеві об'єкти, що перебували на високій навколоземній орбіті до запуску перших космічних апаратів.

За словами вчених, зараз короткі спалахи світла часто являють собою відбиття сонячного світла від об'єктів, що добре відбивають світло, таких як супутники і космічне сміття. Але фотопластинки були зроблені до 1957 року, коли в космос був відправлений перший штучний супутник Землі.

Учені проаналізували понад 100 000 транзієнтів, схожих на зірки, які з'являлися і швидко зникали в період з 1951 по 1957 рік. Поява непізнаних транзієнтів на 68% частіше відбувалася наступного дня після випробування ядерної зброї на Землі, ніж у будь-який інший день, як з'ясували вчені. Також дослідники виявили, що кількість транзієнтів, зафіксованих на фотопластинках, збільшувалася в середньому на 8,5% з кожним зареєстрованим спостереженням НЛО.

Дослідження показує, що один аномальний транзієнт збігся зі спостереженнями "літаючих тарілок" над Вашингтоном, столицею США, у 1952 році. Це припускає, що плоскі об'єкти могли відбивати сонячне світло. Таких віддзеркалень сонячного світла не можна побачити від круглих об'єктів, таких як астероїди або порошинки в космосі, кажуть учені.

Можливо, випробування ядерної зброї спровокували якесь невідоме атмосферне явище, що залишилося непоміченим у той час. Але ці транзієнти не можуть бути частинками радіоактивних опадів, що осіли на фотопластинку, оскільки такі частинки утворюють інші плями. Вчені вважають, що ці транзієнти являють собою якісь непізнані аномальні явища.

Водночас критики стверджують, що транзієнти можуть бути дефектами фотографій або забрудненнями, особливо з огляду на те, що фотопластинки старі і зберігалися багато десятиліть, перш ніж були оцифровані.

Поки що виявлені транзієнти залишаються загадкою. Але є спосіб перевірити гіпотезу вчених, щодо того, що ці спалахи світла можуть бути пов'язані з НЛО, тобто з інопланетянами. Якщо відомі супутники створюють схожі спалахи світла на фотопластинках, то виявлені загадкові транзієнти можуть бути металевими об'єктами, що відбивають сонячне світло на високій навколоземній орбіті.

Як уже писав Фокус, деякі вчені вважають, що незвичайна міжзоряна комета 3I/ATLAS насправді може бути космічним апаратом інопланетян. На це вказують деякі незрозумілі явища. Скоро, можливо, стане зрозуміло, чи є 3I/ATLAS кометою або чимось іншим.