Таинственные вспышки света на фотографиях 1950-х годов могут быть НЛО (фото)

Исследование показывает, что неопознанные вспышки света на архивных астрономических снимках чаще появлялись через 24 часа после испытания ядерного оружия.

В 1950-х годах таинственные вспышки света были зафиксированы на фотопластинках, полученных в Паломарской обсерватории в Калифорнии, США. Ученые считают, что эти вспышки света могли быть вызваны отражающими свет объектами на околоземной орбите. Исследователи связывают появление этих вспышек света с наблюдениями предполагаемых неопознанных аномальных явлений. Так сейчас называют НЛО, которые наблюдаются в космосе, в небе и даже в воде. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет Space.

Астрономы изучили архивные фотопластинки, которые были оцифрованы, на которых запечатлены неизвестные источники света, так называемые транзиенты. Это объекты, которые внезапно становятся то ярче, то тусклее или вообще исчезают через некоторое время. Эти объекты могут появляться как точка света на одном изображении космоса, а затем исчезать на следующем.

Исследователи утверждают, что их данные демонстрируют статистическую связь между этими вспышками света и сообщениями о наблюдениях НЛО. Ученые считают, что некоторые транзиенты потенциально могут быть неопознанными аномальными явлениями на околоземной орбите.

Ученые пришли к выводу, что некоторые транзиенты нельзя объяснить известными астрономическими явлениями и они представляют собой металлические объекты, находившиеся на высокой околоземной орбите до запуска первых космических аппаратов.

По словам ученых, сейчас короткие вспышки света часто представляют собой отражения солнечного света от хорошо отражающих свет объектов, таких как спутники и космический мусор. Но фотопластинки были сделаны до 1957 года, когда в космос был отправлен первый искусственный спутник Земли.

Ученые проанализировали более 100 000 транзиентов, похожих на звезды, которые появлялись и быстро исчезали в период с 1951 по 1957 год. Появление неопознанных транзиентов на 68% чаще происходило на следующий день после испытания ядерного оружия на Земле, чем в любой другой день, как выяснили ученые. Также исследователи обнаружили, что количество транзиентов, зафиксированных на фотопластинках, увеличивалось в среднем на 8,5% с каждым зарегистрированным наблюдением НЛО.

Исследование показывает, что один аномальный транзиент совпал с наблюдениями "летающих тарелок" над Вашингтоном, столицей США, в 1952 году. Это предполагает, что плоские объекты, могли отражать солнечный свет. Таких отражений солнечного света нельзя увидеть от круглых объектов, таких как астероиды или пылинки в космосе, говорят ученые.

Возможно, испытания ядерного оружия спровоцировали некое неизвестное атмосферное явление, оставшееся незамеченным в то время. Но эти транзиенты не могут быть частицами радиоактивных осадков, осевшими на фотопластинку, поскольку такие частицы образуют другие пятна. Ученые считают, что эти транзиенты представляют собой некие неопознанные аномальные явления.

В то же время критики утверждают, что транзиенты могут быть дефектами фотографий или загрязнениями, особенно учитывая, что фотопластинки старые и хранились много десятилетий, прежде чем были оцифрованы.

Пока что обнаруженные транзиенты остаются загадкой. Но есть способ проверить гипотезу ученых, относительно того, что эти вспышки света могут быть связаны с НЛО, то есть с инопланетянами. Если известные спутники создают похожие вспышки света на фотопластинках, то обнаруженные загадочные транзиенты могут быть металлическими объектами, отражающими солнечный свет на высокой околоземной орбите.

