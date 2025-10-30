Впервые создана 3D-карта планеты вне Солнечной системы: такая горячая, что разрывает воду (фото)

Астрономы создали первую в истории трехмерную карту планеты за пределами Солнечной системы. Эта планета называется WASP-18b и представляет собой “горячий Юпитер” с температурой более 2700 градусов Цельсия.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб впервые продемонстрировали возможность картографирования планет вне Солнечной системы с помощью метода под названием трехмерное картирование затмений. Измеряя едва заметные изменения в различных длинах волн света на гигантской планете WASP-18b ученые смогли определить температуру далекого мира по широте, долготе и высоте. Это позволило обнаружить определенные температурные зоны в атмосфере планеты. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Планета WASP-18b находится на расстоянии примерно 400 световых лет от нас и относится к классу "горячий Юпитер". Это газовый гигант, масса которого в 10 раз больше, чем у планеты Юпитер. При этом WASP-18b находится так близко к своей звезде, что ее орбитальный период составляет всего 23 земных часа. То есть год на планете длится меньше земных суток.

Ученые выяснили, что температура в атмосфере планеты WASP-18b достигает 2760 градусов Цельсия. Такие условия сделали газовый гигант идеальным объектом для проверки нового метода трехмерного температурного картирования.

Планета WASP-18b в представлении художника Фото: space.com

Планета WASP-18b всегда обращена только одной стороной к своей звезде, как Луна к Земле. То есть она имеет вечную дневную и ночную сторону. Наблюдения с помощью космического телескопа Уэбб позволили обнаружить в атмосфере планеты много водяного пара.

Астрономы для создания трехмерной температурной карты планеты использовали спектрограф, который разделяет свет на длины волн, то есть на разные цвета электромагнитного спектра. Каждый цвет показывает различные молекулы в атмосфере и температуру. Наблюдая за планетой до и после того, как она зайдет за свою звезду, астрономы смогли выявить температурные изменения и создать трехмерную карту.

Наблюдения на разных длинах волн света показывают разную температуру на разной высоте в атмосфере планеты WASP-18b Фото: space.com

В результате исследования астрономы обнаружили яркую центральную горячую точку, окруженную более холодным кольцом на дневной стороне планеты. Также ученые выяснили, что ветры в атмосфере WASP-18b неравномерно распределяют тепло во всей планете.

Астрономы выяснили, что в горячей точке находится намного меньше водяного пара, чем в среднем в атмосфере планеты WASP-18b. Ученые считают, что температура в этом регионе настолько высокая, что вода распадается на составляющие части. Теории предсказывали такое явление, но его впервые обнаружили в реальности.

Изучать некоторые планеты вне Солнечной системы сложно из-за очень высокой яркости их звезд. Но новый метод трехмерного картирования затмений позволяет получать изображения планет, которые нельзя увидеть напрямую, говорят ученые.

