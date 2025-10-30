Венера потеряла единственного "друга" за 300 миллионов долларов (видео)

Миссия единственного действующего космического аппарата, который изучал Венеру с близкого расстояния, официально прекращена. Новые миссии к этой планете планируются, но их будущее туманно.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило о том, что космический аппарат "Акацуки" больше не работает. Больше года ученые пытались восстановить с ним связь. За 10 лет исследований японский зонд изменил представление ученых о Венере, самой горячей планете Солнечной системы. Там настолько высокая температура (до 480 градусов Цельсия), что планету иногда называют адским миром, пишет Space.

JAXA отправило космический аппарат "Акацуки", стоимостью 300 млн долларов, к Венере в 2010 году. Из-за проблем с двигателем зонд не смог выйти на орбиту вокруг Венеры. Это произошло только в 2015 году. "Акацуки" имел на борту 6 научных приборов, но в 2016 году вышли из строя две инфракрасные камеры. Затем в мае 2024 года ученые потеряли связь с космическим аппаратом, которую так и не удалось восстановить, как уже писал Фокус.

С помощью "Акацуки" ученые хотели получить больше информации о климате Венеры. В частности, зонд изучал облака, расположенные на высоте от 50 до 70 километров над поверхностью планеты. Там дуют очень быстрые ветры, скорость движения которых в 60 раз превышает скорость вращения Венеры. В то время, как ветры облетают планету за 4 земных дня, Венера делает один оборот вокруг своей оси за 243 земных дня. То есть сутки на Венере почти 8 земных месяцев. Ученые выяснили, что невероятная скорость движения воздушных масс поддерживается за счет солнечного нагрева.

Венера. Фотография сделана зондом "Акацуки" Фото: JAXA

Это открытие имеет значение для поисков жизни на других планетах. Венера сов решает полный оборот вокруг Солнца за 225 земных дней. То есть год на Венере короче, чем сутки. Это означает, что Венера находится практически в приливном захвате, что было бы возможно, если бы ее поверхность постоянно была обращена к Солнцу одним полушарием.

Многие обнаруженные за пределами Солнечной системы планеты могут находиться в приливном захвате, и ведутся споры о том, снижает ли это вероятность их обитаемости. Без механизма перераспределения тепла воздух на ночной стороне планеты, находящейся в приливном захвате, замерз бы, что привело бы к глобальному атмосферному коллапсу. Однако, если быстрое вращение атмосферы Венеры обусловлено тепловым излучением звезды, то это может быть распространенным механизмом, который достаточно быстро перераспределяет тепло на планетах, находящихся в приливном захвате, чтобы сохранить их воздух, говорят ученые.

Исследователи также обнаружили в атмосфере Венеры дугообразную структуру, которая сохранялась не менее четырех земных суток. По мнению ученых, это связано с горами на Венере, которые позволяют газу из нижних слоев атмосферы подниматься выше в виде "гравитационной волны".

Но для более подробной информации о климате Венеры нужны новые миссии, заявили в JAXA. И некоторые из них находятся на стадии планирования.

Например, NASA планирует отправить для изучения атмосферы, поверхности и недр планеты космические аппараты DAVINCI и VERITAS. А Европейское космическое агентство планирует отправить к Венере зонд EnVision. Пока что неизвестно, когда эти миссии будут отправлены к Венере.

