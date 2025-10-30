Венера втратила єдиного "друга" за 300 мільйонів доларів (відео)

Місію єдиного діючого космічного апарату, який вивчав Венеру з близької відстані, офіційно припинено. Нові місії до цієї планети плануються, але їхнє майбутнє туманне.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) оголосило про те, що космічний апарат "Акацукі" більше не працює. Понад рік учені намагалися відновити з ним зв'язок. За 10 років досліджень японський зонд змінив уявлення вчених про Венеру, найгарячішу планету Сонячної системи. Там настільки висока температура (до 480 градусів Цельсія), що планету іноді називають пекельним світом, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

JAXA відправило космічний апарат "Акацукі", вартістю 300 млн доларів, до Венери 2010 року. Через проблеми з двигуном зонд не зміг вийти на орбіту навколо Венери. Це сталося тільки у 2015 році. "Акацукі" мав на борту 6 наукових приладів, але 2016 року вийшли з ладу дві інфрачервоні камери. Потім у травні 2024 року вчені втратили зв'язок із космічним апаратом, який так і не вдалося відновити, як уже писав Фокус.

Відео дня

За допомогою "Акацукі" вчені хотіли отримати більше інформації про клімат Венери. Зокрема, зонд вивчав хмари, розташовані на висоті від 50 до 70 кілометрів над поверхнею планети. Там дмуть дуже швидкі вітри, швидкість руху яких у 60 разів перевищує швидкість обертання Венери. У той час, як вітри облітають планету за 4 земні дні, Венера робить один оберт навколо своєї осі за 243 земні дні. Тобто доба на Венері майже 8 земних місяців. Вчені з'ясували, що неймовірна швидкість руху повітряних мас підтримується за рахунок сонячного нагріву.

Венера. Фотографію зроблено зондом "Акацукі" Фото: JAXA

Це відкриття має значення для пошуків життя на інших планетах. Венера робить повний оберт навколо Сонця за 225 земних днів. Тобто рік на Венері коротший, ніж доба. Це означає, що Венера перебуває практично в приливному захопленні, що було б можливо, якби її поверхня постійно була обернена до Сонця однією півкулею.

Багато виявлених за межами Сонячної системи планет можуть перебувати в приливному захопленні, і точаться суперечки про те, чи знижує це ймовірність їхньої населеності. Без механізму перерозподілу тепла повітря на нічній стороні планети, що перебуває в приливному захопленні, замерзло б, що призвело б до глобального атмосферного колапсу. Однак, якщо швидке обертання атмосфери Венери зумовлене тепловим випромінюванням зірки, то це може бути поширеним механізмом, який досить швидко перерозподіляє тепло на планетах, які перебувають у приливному захопленні, щоб зберегти їхнє повітря, кажуть учені.

Дослідники також виявили в атмосфері Венери дугоподібну структуру, яка зберігалася щонайменше чотири земні доби. На думку вчених, це пов'язано з горами на Венері, які дозволяють газу з нижніх шарів атмосфери підніматися вище у вигляді "гравітаційної хвилі".

Але для більш детальної інформації про клімат Венери потрібні нові місії, заявили в JAXA. І деякі з них перебувають на стадії планування.

Наприклад, NASA планує відправити для вивчення атмосфери, поверхні та надр планети космічні апарати DAVINCI і VERITAS. А Європейське космічне агентство планує відправити до Венери зонд EnVision. Поки що невідомо, коли ці місії будуть відправлені до Венери.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили виявлений другий найшвидший астероїд у Сонячній системі, і його орбіта розташована всередині орбіти Венери.

Також Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS опинився на найближчій відстані від Сонця і дивні явища вказують на те, що це може бути "корабель" інопланетян. Найближчими днями вчені зможуть з'ясувати, чим насправді є таємничий об'єкт 3I/ATLAS.