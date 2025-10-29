На Сонці з'явилася моторошна посмішка: з гігантського "рота" вирвалася геомагнітна буря (фото)

На Сонці з'явилася моторошна посмішка. Яскраві активні регіони нашої зірки об'єдналися з темними корональними дірами і створили "обличчя", схоже на гарбуз, що світиться, — символ Геловіна.

Нагадуємо, що 31 жовтня в багатьох країнах світу відзначають Геловін. Сонце схоже вирішило приєднатися до цього свята. 28 жовтня космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зробив фотографію Сонця, на якій наша зірка має вигляд гарбуза, що світиться, — символ Геловіна. На знімку можна побачити, що зовнішній вигляд Сонця нагадує моторошне обличчя зі зловісною посмішкою, пише Space.

Унаслідок дивовижного збігу обставин темні корональні діри на Сонці, а також яскраві активні регіони нашої зірки об'єдналися, утворюючи щось, схоже на очі, що світяться, ніс і зловісну посмішку на поверхні Сонця.

У цьому випадку "рот" на Сонці являє собою величезну корональну діру. Це регіон на поверхні Сонця, де магнітне поле розкривається, дозволяючи сонячному вітру вільно виходити в космос. Зараз із цієї корональної діри виходить високошвидкісний потік сонячного вітру в бік Землі. Передбачається, що потік сонячних частинок досягне нашої планети 29 жовтня, що може спричинити появу або незначної геомагнітної бурі рівня G1, або помірної геомагнітної бурі рівня G2.

Унаслідок дивовижного збігу обставин темні корональні діри на Сонці, а також яскраві активні регіони нашої зірки об'єдналися, утворюючи щось, схоже на очі, що світяться, ніс і зловісну посмішку на поверхні Сонця... Фото: solar-system

Але ці бурі можуть бути і сильнішими, що може негативно позначитися на роботі супутників на низькій навколоземній орбіті, а також викликати порушення в роботі зв'язку та енергосистем. При цьому в цьому випадку можлива поява полярного сяйва набагато далі від полярних регіонів — у середніх широтах.

У 2003 році якраз у цей час на Сонці сталася серія потужних вивержень на Сонці, що призвело до появи сильної геомагнітної бурі. Тоді роботу багатьох супутників було порушено, а також серйозно постраждали енергосистеми по всьому світу.

Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory спостерігає за Сонцем з 2010 року. Апарат робить фотографії з високою роздільною здатністю, які допомагають ученим зрозуміти, як магнітна енергія Сонця керує космічною погодою. Вона впливає на наше життя на Землі.

У 2014 році апарат Solar Dynamics Observatory також зробив фотографію Сонця, на якому було видно зловісну посмішку, і наша зірка за зовнішнім виглядом також нагадувала символ Геловіна.

2014 року апарат Solar Dynamics Observatory також зробив фотографію Сонця, на якому було видно зловісну посмішку Фото: solar-system

