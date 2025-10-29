"Тихий" надзвуковий літак NASA X-59 здійснив перший історичний політ (відео)

Надзвуковий літак X-59 створений для того, щоб довести, що подолання літаками надзвукової швидкості може відбуватися без створення сильних звукових ударів.

X-59 є експериментальним надзвуковим літаком NASA, який створений для подолання звукового бар'єру без створення оглушливого звукового удару. Зазвичай його створюють літаки під час подолання надзвукової швидкості, яка становить 1225 км/год. 28 жовтня відбувся перший політ літака X-59, який може змінити авіаційну галузь, пише Space.

Надзвуковий літак X-59 був створений NASA у співпраці з компанією Lockheed Martin. Довжина X-59 — 29 метрів, а розмах крила — 9 метрів. Цей надзвуковий літак зможе літати зі швидкістю до 1500 км/год. Надзвуковий літак X-59 вилетів з аеропорту міста Палмдейл у Каліфорнії 28 жовтня о 15:13 за Києвом і протягом приблизно години кружляв над пустелею Мохаве.

NASA не оголошувало про перший політ X-59 публічно і не опублікувало заяву після завершення польоту. Ймовірно, це пов'язано з тим, що в США триває шатдаун і велика частина співробітників NASA перебуває у вимушеній відпустці через відсутність фінансування багатьох програм.

Але свідками польоту стали багато фотографів і любителів авіації, які поділилися зображеннями і відеороликами в соціальних мережах.

Судячи з траєкторії польоту, X-59, схоже, літав по овальній траєкторії, а потім приземлився на авіабазі ВПС США Едвардс у Каліфорнії. На базі розташований Льотно-дослідний центр NASA імені Армстронга, де X-59 перебуватиме для продовження випробувань.

Надзвуковий літак X-59 створений для того, щоб довести, що подолання літаками надзвукової швидкості може відбуватися без створення сильних звукових ударів Фото: X (Twitter)

NASA планує відправити надзвуковий літак X-59 у новий політ над пустелею Мохаве, де будуть розміщені десятки мікрофонів. Також надзвуковий літак супроводжуватимуть інші літаки, оснащені спеціальними датчиками. І мікрофони на землі, і датчики на літаках повинні будуть фіксувати рівень шуму, створюваного X-59 під час подолання звукового бар'єру.

З 1973 року надзвукові польоти заборонені над населеними регіонами в США через те, що надзвукові літаки під час подолання надзвукової швидкості створюють гучні ударні звуки. Унікальна конструкція X-59 запобігає злиттю ударних хвиль, що призводить до більш тихого звукового удару.

Надзвуковий літак X-59 був створений NASA у співпраці з компанією Lockheed Martin Фото: X (Twitter)

Якщо NASA за допомогою літака X-59 зможе довести, що надзвукові польоти можуть бути "тихими", то заборона на надзвукові польоти над населеними пунктами США може бути знята. Таким чином майбутні пасажирські надзвукові пасажирські літаки зможуть літати над населеними пунктами всередині США, що значно скоротить час переміщення пасажирів повітрям.

