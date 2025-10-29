"Тихий" сверхзвуковой самолет NASA X-59 совершил первый исторический полет (видео)

Сверхзвуковой самолет X-59 создан для того, чтобы доказать, что преодоление самолетами сверхзвуковой скорости может происходить без создания сильных звуковых ударов.

X-59 является экспериментальным сверхзвуковым самолетом NASA, который создан для преодоления звукового барьера без создания оглушительного звукового удара. Обычно его создают самолеты во время преодоления сверхзвуковой скорости, которая составляет 1225 км/ч. 28 октября состоялся первый полет самолета X-59, который может изменить авиационную отрасль, пишет Space.

Сверхзвуковой самолет X-59 был создан NASA в сотрудничестве с компанией Lockheed Martin. Длина X-59 — 29 метров, а размах крыла – 9 метров. Этот сверхзвуковой самолет сможет летать со скоростью до 1500 км/ч. Сверхзвуковой самолет X-59 вылетел из аэропорта города Палмдейл в Калифорнии 28 октября в 15:13 по Киеву и в течение примерно часа кружил над пустыней Мохаве.

NASA не объявляло о первом полете X-59 публично и не опубликовало заявление после завершения полета. Вероятно, это связано с тем, что в США продолжается шатдаун и большая часть сотрудников NASA находится в вынужденном отпуске из-за отсутствия финансирования многих программ.

Но свидетелями полета стали многие фотографы и любители авиации, которые поделились изображения и видеороликами в социальных сетях.

Судя по траектории полета X-59, похоже летал по овальной траектории, а затем приземлился на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. На базе расположен Летно-исследовательский центр NASA имени Армстронга, где X-59 будет находиться для продолжения испытаний.

Сверхзвуковой самолет X-59 создан для того, чтобы доказать, что преодоление самолетами сверхзвуковой скорости может происходить без создания сильных звуковых ударов Фото: X (Twitter)

NASA планирует отправить сверхзвуковой самолет X-59 в новый полет над пустыней Мохаве, где будут размещены десятки микрофонов. Также сверхзвуковой самолет будут сопровождать другие самолеты, оснащенные специальными датчиками. И микрофоны на земле и датчики на самолетах должны будут фиксировать уровень шума, создаваемого X-59 при преодолении звукового барьера.

С 1973 года сверхзвуковые полеты запрещены над населенными регионами в США из-за того, что сверхзвуковые самолеты при преодолении сверхзвуковой скорости создают громкие ударные звуки. Уникальная конструкция X-59 предотвращает слияние ударных волн, что приводит к более тихому звуковому удару.

Сверхзвуковой самолет X-59 был создан NASA в сотрудничестве с компанией Lockheed Martin Фото: X (Twitter)

Если NASA с помощью самолета X-59 сможет доказать, что сверхзвуковые полеты могут быть "тихими", то запрет на сверхзвуковые полеты над населенными пунктами США может быть снят. Таким образом будущие пассажирские сверхзвуковые самолеты смогут летать над населенными пунктами внутри США, что значительно сократит время перемещения пассажиров по воздуху.

