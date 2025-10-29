На Солнце появилась жуткая улыбка: из гигантского "рта" вырвалась геомагнитная буря (фото)
На Солнце появилась жуткая улыбка. Яркие активные регионы нашей звезды объединились с темными корональными дырами и создали “лицо”, похожее на светящуюся тыкву – символ Хэллоуина.
Напоминаем, что 31 октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Солнце похоже решило присоединиться к этому празднику. 28 октября космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory сделал фотографию Солнца, на которой наша звезда выглядит как светящаяся тыква – символ Хеллоуина. На снимке можно увидеть, что внешний вид Солнца напоминает жуткое лицо со зловещей улыбкой, пишет Space.
В результате удивительного стечения обстоятельств темные корональные дыры на Солнце, а также яркие активные регионы нашей звезды объединились, образуя нечто, похожее на светящиеся глаза, нос и зловещую улыбку на поверхности Солнца.
В данном случае "рот" на Солнце представляет собой огромную корональную дыру. Это регион на поверхности Солнца, где магнитное поле раскрывается, позволяя солнечному ветру свободно выходить в космос. Сейчас из этой корональной дыры выходит высокоскоростной поток солнечного ветра в сторону Земли. Предполагается, что поток солнечных частиц достигнет нашей планеты 29 октября, что может вызвать появление либо незначительно геомагнитной бури уровня G1, или умеренной геомагнитной бури уровня G2.
Но эти бури могут быть и сильнее, что может негативно сказаться на работе спутников на низкой околоземной орбите, а также вызвать нарушение в работе связи и энергосистем. При этом в данном случае возможно появления полярного сияния намного дальше от полярных регионов – в средних широтах.
В 2003 году как раз в это время на Солнце произошла серия мощных извержений на Солнце, что привело к появлению сильной геомагнитной бури. Тогда работа многих спутников была нарушена, а также серьезно пострадали энергосистемы по всему миру.
Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory наблюдает за Солнцем с 2010 года. Аппарат делает фотографии с высоким разрешением, которые помогают ученым понять, как магнитная энергия Солнца управляет космической погодой. Она влияет на нашу жизнь на Земле.
В 2014 году аппарат Solar Dynamics Observatory также сделал фотографию Солнца, на котором была видна зловещая улыбка и наша звезда по внешнему виду также напоминала символ Хэллоуина.
