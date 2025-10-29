На Солнце появилась жуткая улыбка: из гигантского "рта" вырвалась геомагнитная буря (фото)

На Солнце появилась жуткая улыбка. Яркие активные регионы нашей звезды объединились с темными корональными дырами и создали “лицо”, похожее на светящуюся тыкву – символ Хэллоуина.

Напоминаем, что 31 октября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Солнце похоже решило присоединиться к этому празднику. 28 октября космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory сделал фотографию Солнца, на которой наша звезда выглядит как светящаяся тыква – символ Хеллоуина. На снимке можно увидеть, что внешний вид Солнца напоминает жуткое лицо со зловещей улыбкой, пишет Space.

В результате удивительного стечения обстоятельств темные корональные дыры на Солнце, а также яркие активные регионы нашей звезды объединились, образуя нечто, похожее на светящиеся глаза, нос и зловещую улыбку на поверхности Солнца.

В данном случае "рот" на Солнце представляет собой огромную корональную дыру. Это регион на поверхности Солнца, где магнитное поле раскрывается, позволяя солнечному ветру свободно выходить в космос. Сейчас из этой корональной дыры выходит высокоскоростной поток солнечного ветра в сторону Земли. Предполагается, что поток солнечных частиц достигнет нашей планеты 29 октября, что может вызвать появление либо незначительно геомагнитной бури уровня G1, или умеренной геомагнитной бури уровня G2.

В результате удивительного стечения обстоятельств темные корональные дыры на Солнце, а также яркие активные регионы нашей звезды объединились, образуя нечто, похожее на светящиеся глаза, нос и зловещую улыбку на поверхности Солнца Фото: NASA

Но эти бури могут быть и сильнее, что может негативно сказаться на работе спутников на низкой околоземной орбите, а также вызвать нарушение в работе связи и энергосистем. При этом в данном случае возможно появления полярного сияния намного дальше от полярных регионов – в средних широтах.

В 2003 году как раз в это время на Солнце произошла серия мощных извержений на Солнце, что привело к появлению сильной геомагнитной бури. Тогда работа многих спутников была нарушена, а также серьезно пострадали энергосистемы по всему миру.

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory наблюдает за Солнцем с 2010 года. Аппарат делает фотографии с высоким разрешением, которые помогают ученым понять, как магнитная энергия Солнца управляет космической погодой. Она влияет на нашу жизнь на Земле.

В 2014 году аппарат Solar Dynamics Observatory также сделал фотографию Солнца, на котором была видна зловещая улыбка и наша звезда по внешнему виду также напоминала символ Хэллоуина.

В 2014 году аппарат Solar Dynamics Observatory также сделал фотографию Солнца, на котором была видна зловещая улыбка Фото: NASA

