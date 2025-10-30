Небачене раніше випромінювання Сонця розкриває таємницю прихованих магнітних полів нашої зірки

Учені з'ясували, що високоенергетичне гамма-випромінювання, яке виходить із Сонця, є ключем до розгадки таємниці магнітних полів нашої зірки, які знаходяться під її поверхнею.

Астрофізики дійшли висновку, що тераелектронвольтне гамма-випромінювання, що виходить із Сонця, яке зафіксували на Землі, може бути результатом взаємодії прихованого магнітного поля нашої зірки з космічними променями. Учені вважають, що вивчення потужного гамма-випромінювання допоможе визначити, де саме розташовані магнітні поля, які, як вважається, ховаються під поверхнею Сонця. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Phys.

За словами авторів дослідження, неможливо зазирнути під поверхню Сонця і дослідити його приховане магнітне поле до того, як воно проявиться на поверхні у вигляді магнітної активності, яка формує космічну погоду в Сонячній системі. Астрофізики запропонували новий метод, вивчення прихованих магнітних полів Сонця за допомогою космічних променів.

Сонячне гамма-випромінювання виникає під час взаємодії космічних променів, тобто високоенергетичних частинок, які створюються під час вибуху наднових (так помирають масивні зірки), з атмосферою Сонця.

Традиційні методи вивчення Сонця засновані на дослідженні випромінювання у видимому та рентгенівському діапазоні світла. Але вчені виявили гамма-випромінювання, що виходить із Сонця, яке є найпотужнішим з усіх відомих — це високоенергетичне тераелектронвольтне гамма-випромінювання.

Вчені виявили гамма-випромінювання, що виходить із Сонця, яке є найпотужнішим з усіх відомих Фото: ESA

Якщо таке випромінювання існує, то на Сонці мають бути сильні магнітні поля, які перенаправляють космічні промені. Але досі астрофізики не знали, де розташовані ці магнітні поля на Сонці і як космічні промені можуть допомогти їх виявити.

Автори дослідження припускають, що під поверхнею Сонця знаходяться сильні горизонтальні магнітні поля, які не можна виявити безпосередньо і вони впливають на космічні промені. Ці поля можуть перенаправляти високоенергетичні космічні промені, що призводить до утворення тераелектронвольтного гамма-випромінювання.

Це відкриття не тільки пропонує вирішення загадки сонячного гамма-випромінювання, а й робить гамма-випромінювання інструментом для вивчення прихованих магнітних полів Сонця.

Магнітні поля Сонця керують сонячним циклом і призводять до появи сонячних спалахів і корональних викидів маси. Ці явища часто спричиняють геомагнітні бурі на Землі, що подекуди негативно впливає на супутниковий зв'язок, енергосистеми на планеті та роботу космічних аппретів на орбіті. Розуміння магнітних полів Сонця має ключове значення для поліпшення прогнозів космічної погоди, захисту наших технологій і забезпечення безпеки майбутніх місій на Місяць і в дальній космос.

