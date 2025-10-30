Конкурент SpaceX: впервые на МКС прибыл новый грузовой космический корабль (видео)

Новый японский грузовой космический корабль HTV-X успешно стыковался с Международной космической станцией (МКС) через 3 дня после запуска.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) впервые отправило на МКС новый грузовой космический корабль HTV-X 26 октября. На борту корабля находились тысячи килограммов полезной научной нагрузки, а также припасы для астронавтов. 29 октября в 17:58 по Киеву HTV-X успешно стыковался с МКС, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

29 октября в 17:58 по Киеву HTV-X успешно стыковался с МКС

Грузовой космический корабль HTV-X подлетел к МКС через три дня после запуска в космос и с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2, размещенного снаружи космической станции, он был притянут к стыковочному отсеку. Роботизированным манипулятором управляли астронавт NASA Зена Кардман и астронавт JAXA Кимия Юи. Когда происходила стыковка корабля HTV-X с МКС космическая станция находилась на высоте 420 км над южной частью Атлантического океана.

Відео дня

Грузовой космический корабль, запущенный в космос с помощью японской ракеты-носителя H3, может доставлять на орбиту до 6000 кг полезной нагрузки. Во время своего первого полета в космос он доставил на МКС более 4000 кг полезной научной нагрузки, а также припасов для астронавтов.

После сближения с МКС беспилотный корабль HTV-X выполнил серию испытательных маневров, включая процедуру отхода от станции и проверку систем перед захватом космического корабля роботизированным манипулятором.

Грузовой космический корабль HTV-X подлетел к МКС через три дня после запуска в космос и с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2, размещенного снаружи космической станции, он был притянут к стыковочному отсеку Фото: NASA

Новый грузовой космический корабль HTV-X является преемником японского грузового корабля HTV, который совершил 9 полетов на МКС в период с сентября 2009 года по май 2020 года. Несмотря на то, что HTV-X, как и его предшественник является одноразовым кораблем (он сгорит в атмосфере после окончания миссии), он может находится в космосе намного дольше.

Согласно заявлению JAXA, даже после того, как HTV-X покинет МКС он может находится на орбите примерно полтора года до того, как опуститься в атмосферу Земли и сгорит там. Поэтому на борту HTV-X можно проводить испытания разных демонстрационных технологий в условиях космоса. Но первая миссия HTV-X на орбиту продлится всего несколько месяцев, но в дальнейшем корабль можно будет использовать так, как это было описано выше, говорят ученые. То есть не только для доставки жизненно важных грузов на МКС.

Сейчас на МКС доставляют грузы три космических грузовых корабля: Dragon американской компании SpaceX, Cygnus американской компании Northrop Grumman и российский "Прогресс".

Два последних корабля являются одноразовыми, то есть сгорают в атмосфере Земли после окончания миссии. Но корабль Dragon можно использовать повторно после его возвращения на Землю. Поэтому грузовой корабль SpaceX может доставлять на Землю научные эксперименты и другие материалы с МКС.

Как уже писал Фокус, невиданное ранее излучение Солнца раскрывает тайну скрытых магнитных полей нашей звезды. Ученые выяснили, что высокоэнергетическое гамма-излучение, исходящее из Солнца, является ключом к разгадке тайны магнитных полей нашей звезды, которые находятся под ее поверхностью.

Также Фокус писал о том, что создан проект огромного космического корабля, который способен доставить тысячи людей на ближайшую к нам пригодную для жизни планету.