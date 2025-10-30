Конкурент SpaceX: уперше на МКС прибув новий вантажний космічний корабель (відео)

Новий японський вантажний космічний корабель HTV-X успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС) через 3 дні після запуску.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) вперше відправило на МКС новий вантажний космічний корабель HTV-X 26 жовтня. На борту корабля перебували тисячі кілограмів корисного наукового навантаження, а також припаси для астронавтів. 29 жовтня о 17:58 за Києвом HTV-X успішно стикувався з МКС, пише Space.

Вантажний космічний корабель HTV-X підлетів до МКС за три дні після запуску в космос, і за допомогою роботизованого маніпулятора Canadarm2, розміщеного зовні космічної станції, його було притягнуто до стикувального відсіку. Роботизованим маніпулятором керували астронавт NASA Зена Кардман і астронавт JAXA Кімія Юї. Коли відбувалося стикування корабля HTV-X з МКС, космічна станція перебувала на висоті 420 км над південною частиною Атлантичного океану.

Вантажний космічний корабель, запущений у космос за допомогою японської ракети-носія H3, може доставляти на орбіту до 6000 кг корисного навантаження. Під час свого першого польоту в космос він доставив на МКС понад 4000 кг корисного наукового навантаження, а також припасів для астронавтів.

Після зближення з МКС безпілотний корабель HTV-X виконав серію випробувальних маневрів, включно з процедурою відходу від станції і перевіркою систем перед захопленням космічного корабля роботизованим маніпулятором.

Новий вантажний космічний корабель HTV-X є наступником японського вантажного корабля HTV, який здійснив 9 польотів на МКС у період із вересня 2009 року до травня 2020 року. Незважаючи на те, що HTV-X, як і його попередник, є одноразовим кораблем (він згорить в атмосфері після закінчення місії), він може перебувати в космосі набагато довше.

Згідно із заявою JAXA, навіть після того, як HTV-X залишить МКС, він може перебувати на орбіті приблизно півтора року, перш ніж опуститися в атмосферу Землі і згоріти там. Тому на борту HTV-X можна проводити випробування різних демонстраційних технологій в умовах космосу. Але перша місія HTV-X на орбіту триватиме лише кілька місяців, але надалі корабель можна буде використовувати так, як це було описано вище, кажуть учені. Тобто не тільки для доставки життєво важливих вантажів на МКС.

Зараз на МКС доставляють вантажі три космічні вантажні кораблі: Dragon американської компанії SpaceX, Cygnus американської компанії Northrop Grumman і російський "Прогрес".

Два останні кораблі є одноразовими, тобто згорають в атмосфері Землі після закінчення місії. Але корабель Dragon можна використовувати повторно після його повернення на Землю. Тому вантажний корабель SpaceX може доставляти на Землю наукові експерименти та інші матеріали з МКС.

