Японія вперше відправила на МКС новий космічний корабель на новій ракеті (відео)

Японське космічне агентство успішно запустило свою найпотужнішу ракету H3 з новим безпілотним вантажним кораблем у рамках першої місії з доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) вперше відправило на Міжнародну космічну станцію (МКС) новий вантажний космічний корабель HTV-X. Корабель вирушив у космос за допомогою ракети-носія H3 з космодрому Танегасіма і вийшов на задану орбіту через 14 хвилин після старту в неділю, 26 жовтня, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно із заявою JAXA, космічний корабель HTV-X відокремився від ракети-носія H3 і вийшов на задану орбіту. Очікується, що він прибуде на МКС у середу, 29 жовтня.

Відео дня

HTV-X є наступником японського вантажного космічного корабля HTV, також відомого як Kounotori (японською "Білий лелека"), який здійснив дев'ять місій на МКС у період із вересня 2009 року до травня 2020 року.

HTV-X призначений для доставки 6 тонн вантажів на МКС, а також для проведення експериментів після того, як він покине космічну станцію. Новий космічний корабель має довжину 8 метрів і він приблизно на 1,2 метра коротший за свого попередника, але може доставляти на МКС ту саму кількість корисного навантаження.

HTV-X також створений для того, щоб на його борту можна було проводити демонстраційні випробування різних технологій протягом півтора року після того, як він покине МКС до його згоряння в атмосфері.

Згідно із заявою JAXA, HTV-X також сприятиме людській космічній діяльності на орбіті та після виведення МКС з експлуатації у 2030 році. Також цей космічний корабель, можливо, доставлятиме вантажі на Gateway, космічну станцію, яку NASA планує побудувати на орбіті навколо Місяця.

Вантажний космічний корабель HTV-X Фото: JAXA

Дебют HTV-X збільшує кількість вантажних космічних кораблів, які доставляють корисне навантаження на МКС. Наразі це роблять російський корабель "Прогрес", а також кораблі Cygnus і Dragon, побудовані американськими компаніями Northrop Grumman і SpaceX відповідно. Тільки Dragon є багаторазовим. Решта кораблів, включно з HTV-X, згорають в атмосфері Землі після завершення місії.

Недільний запуск також знаменує собою успішний дебют найпотужнішої версії ракети-носія H3 з чотирма прискорювачами і збільшеним обтічником, тобто верхнім відсіком для корисного навантаження.

Ракета H3 замінює японську ракету H-2A, яка здійснила свій останній політ у червні цього року. На сьогоднішній день ракета-носій H3 здійснила шість успішних польотів у космос після невдалої спроби першого запуску в 2023 році, коли ракету довелося знищити разом з корисним навантаженням, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що представлена нова технологія видалення космічного сміття без фізичного контакту. Проект ALBATOR отримав багатомільйонний грант для створення технології безконтактного видалення космічного сміття. Ці об'єкти становлять велику загрозу для космічних апаратів, що працюють на орбіті, і навіть для Міжнародної космічної станції.