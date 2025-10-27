Представлено нову технологію видалення космічного сміття без фізичного контакту

Проєкт ALBATOR отримав багатомільйонний грант для створення технології безконтактного видалення космічного сміття. Ці об'єкти становлять велику загрозу для космічних апаратів, що працюють на орбіті, і навіть для Міжнародної космічної станції.

За даними Європейського космічного агентства (ЄКА), на орбіті перебуває до 140 мільйонів фрагментів космічного сміття розміром лише 1 мм. Також там знаходяться мільйони уламків більшого розміру. Космічне сміття являє собою як непрацюючі супутники, так і частини ракет, а також продукт їхніх зіткнень між собою. Через збільшення кількості космічного сміття зростає ризик його зіткнення з космічними апаратами, що працюють на орбіті. Новий проєкт ALBATOR спрямований на створення технології видалення небезпечного сміття на відстані, без необхідності фізичного контакту, пише Space.

Хоча такі компанії, як SpaceX, заявляють, що у них є способи уникати зіткнень супутників з космічним сміттям, ризик зіткнення все ще існує. Це особливо стосується старих супутників, що вийшли з експлуатації, які не можуть самостійно уникнути зіткнення. Космічні агентства, зокрема і ЄКА, а також приватні компанії по всьому світу шукають способи очищення орбіти від сміття.

Новий проект ALBATOR, вартістю 3,9 мільйона євро, створений ЄКА, перебуває на ранній стадії розробки. Він спрямований на створення космічних апаратів, здатних на відстані за допомогою іонних пучків, видаляти космічне сміття зі шляху руху супутників і навіть Міжнародної космічної станції. Ці апарати повинні будуть видаляти космічне сміття до того, як воно становитиме загрозу для працюючих супутників.

Нові космічні апарати з проєкту ALBATOR повинні використовувати пучок частинок з іонами (зарядженими електронами) для переміщення сміття, що виключає необхідність безпосереднього контакту з космічним сміттям. Цей підхід відрізняється від інших методів, що вимагають фізичного контакту з об'єктом.

Проєкт ALBATOR розрахований на 3,5 року і триватиме до лютого 2029 року. Координатором проєкту виступає французька компанія Osmos X. У проєкті беруть участь університети Іспанії та Німеччини, а також люксембурзька філія компанії NorthStar зі штаб-квартирою в Монреалі (Канада).

Дату запуску демонстраційної версії космічного апарату з проєкту ALBATOR поки не оголошено.

