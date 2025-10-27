Потенційно населений світ знаходиться біля Сатурна: є вода і необхідна хімія (фото)

Дослідники вважають, що немає кращого місця для пошуків позаземного життя, ніж супутник Сатурна під назвою Енцелад. Але два дослідження дають різне розуміння його потенційної населеності.

Автори одного дослідження з'ясували, що деякі органічні молекули, раніше виявлені у виверженнях на супутнику Сатурна Енцелад, можуть бути створені за допомогою космічного випромінювання. Тобто вони можуть не походити з підземного океану. Автори іншого дослідження з'ясували, що органічні молекули можуть походити з океану під крижаною корою Енцелада, що робить цей супутник потенційно населеним. Дослідження опубліковані в журналі Planetary and Space Science і журналі Nature Astronomy, пише Space.

Астрономи вважають, що під крижаною корою Енцелада ховається величезний океан із рідкої води. Речовина з океану постійно викидається в космос через тріщини в льоду на поверхні і створюються шлейфи з крижаних частинок, які тягнуться на сотні кілометрів.

У період з 2005 по 2015 рік космічний апарат "Кассіні" неодноразово пролітав через ці шлейфи і виявив різні органічні молекули. Учені вирішили, що це свідчення того, що в океані Енцелада є умови для появи та існування позаземного життя.

Молекули, необхідні для життя на Енцеладі, можуть бути не пов'язані з біологічними процесами

Автори першого дослідження вважають, що наявність деяких із цих органічних молекул були створені внаслідок хімічних реакцій за допомогою космічного випромінювання і не пов'язані з біологічними процесами.

Під час експерименту вчені моделювали умови на поверхні Енцелада, створивши суміш води, вуглекислого газу, метану та аміаку. Вважається, що це основні компоненти льоду на поверхні супутника Сатурна. Вчені охолодили цю суміш і піддали впливу випромінювання, якому піддається Енцелад. Випромінювання спричинило низку хімічних реакцій, унаслідок яких утворилася суміш із молекул, включно з монооксидом вуглецю, ціанатом, амонієм і різними спиртами, а також молекулярними попередниками амінокислот, як-от формамід, ацетиленом і ацетальдегідом. Присутність цих простих молекул вказує на те, що випромінювання може викликати аналогічні реакції на Енцеладі.

Хоча це відкриття не виключає можливості існування на Енцеладі населеного океану, вчені вважають, що потрібно з обережністю підходити до розуміння органічних молекул, виявлених у крижаних шлейфах у космосі. Хоча це дослідження ставить під сумнів походження органічних сполук навколо Енцелада та їхній зв'язок із біологічними процесами, автори іншого дослідження дійшли інших висновків.

На Енцеладі є всі необхідні умови для життя

Після нового аналізу даних апарату "Кассіні", зібраних під час дуже близького прольоту повз Енцелада, вчені виявили нові органічні молекули, що вилітають із тріщин у льоду на поверхні супутника Сатурна. Вони містять складні та прості ефірні групи, а також сполуки, що містять подвійні зв'язки кисню й азоту.

На Землі ці молекули є важливими ланками в серії хімічних реакцій, які в кінцевому підсумку виробляють складні сполуки, необхідні для життя. Хоча ці молекули можуть мати неорганічне походження, вони підвищують ймовірність того, що Енцелад може бути населеним світом, кажуть учені.

Учені з'ясували, що складні органічні молекули були виявлені у свіжих крижаних частинках навколо Енцелада. Тобто перед тим як їх зафіксував зонд "Кассіні", вони провели в космосі, ймовірно, лише "кілька хвилин. Цього недостатньо, щоб космічне випромінювання призвело до створення органічних молекул, показує дослідження. Тому ця робота спростовує висновки першого дослідження.

Автори другого дослідження кажуть, що на Енцеладі є всі необхідні умови для життя: рідка вода, джерело енергії та багатий набір хімічних елементів і молекул. Тому немає кращого місця для пошуків позаземного життя, ніж Енцелад, вважають учені.

