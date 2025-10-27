Жоден апарат не виживе: з'ясувалося, що буде під час найсильнішої геомагнітної бурі

Моделювання показало, що жоден космічний апарат на навколоземній орбіті не буде в безпеці, коли повториться така сама геомагнітна буря, як 1859 року.

Європейське космічне агентство (ЄКА) провело навчання з використанням моделювання космічної погоди, щоб підготуватися до появи найсильнішої геомагнітної бурі, яку можна порівняти з "Подією Керрінгтона" 1859 року. На сьогоднішній день це найпотужніша геомагнітна буря з усіх відомих і вчені кажуть, що вона може повторитися. Моделювання було розроблено для перевірки роботи космічних апаратів на навколоземній орбіті та готовності команд на Землі до реагування на екстремальну космічну погоду. Моделювання показало, що жоден супутник на орбіті не переживе катастрофічну подію, пише Space.

Вчені з ЄКА створили моделювання, яке включало одразу три події, що відбулися на Сонці.

Спочатку на Сонці виник потужний спалах класу Х. Це найсильніші викиди енергії та випромінювання, які відомі вченим, що виникають на нашій зірці. Випромінювання досягло Землі за 8 хвилин, що призвело до виходу з ладу систем зв'язку, радіолокаційних систем і систем спостереження за супутниками.

Після цього із Сонця вирвався потік високоенергетичних протонів, електронів і альфа-частинок, які врізалися в космічні апарати. Це призвело до збою в їхній роботі, супутники почали передавати помилкові дані, а також було пошкоджено деяке обладнання.

Приблизно через 15 годин із Сонця вирвався потужний корональний викид маси, тобто потік гарячої намагніченої плазми. Він врізався в магнітне поле Землі, що призвело до збільшення розміру атмосфери планети. У результаті збільшився атмосферний опір на 400% і супутники почали сходити зі своїх орбіт, що підвищило ризик зіткнень між апаратами і призвело до значного скорочення терміну їхньої служби.

Потужний спалах на Сонці, зафіксований апаратом NASA Solar Dynamics Observatory

Водночас на Землі геомагнітна буря призвела до значних збоїв у роботі електромереж.

Моделювання змусило диспетчерів місій ЄКА ухвалювати рішення в режимі реального часу, що дало уявлення про те, як реагувати на найпотужнішу геомагнітну бурю.

За словами вчених, потужний потік сонячної енергії може знищити всі супутники на орбіті. Учені з ЄКА кажуть, що катастрофічна геомагнітна буря, подібна до тієї, що сталася 1859 року, є неминучою. Вона обов'язково станеться, але поки що невідомо коли.

Щоб підготуватися до цієї катастрофічної геомагнітної бурі, ЄКА розширює свою мережу моніторингу і готується до запуску місії Vigil. Цей космічний апарат перебуватиме в точці Лагранжа L5 системи Сонце-Земля. Він попереджатиме про сонячні спалахи, що наближаються.

Раніше в жовтні, як уже писав Фокус, Сонце викинуло відразу чотири корональних викиди маси, що призвело до появи геомагнітної бурі на Землі.

Також Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який зараз ховається за Сонцем, під час наближення до нашої зірки викидав майже 200 кг газу і пилу. Це робить цей об'єкт більш унікальним.