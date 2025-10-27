Ни один аппарат не выживет: выяснилось, что будет во время самой сильной геомагнитной бури

Моделирование показало, что ни один космический аппарат на околоземной орбите не будет в безопасности, когда повторится такая же геомагнитная буря, как в 1859 году.

Европейское космическое агентство (ЕКА) провело учения с использованием моделирования космической погоды, чтобы подготовиться к появлению самой сильной геомагнитной бури, сравнимой с "Событием Кэррингтона" 1859 года. На сегодняшний день это самая мощная геомагнитная буря из всех известных и ученые говорят, что она может повториться. Моделирование было разработано для проверки работы космических аппаратов на околоземной орбите и готовности команд на Земле к реагированию на экстремальную космическую погоду. Моделирование показало, что ни один спутник на орбите не переживет катастрофическое событие, пишет Space.

Ученые из ЕКА создали моделирование, которое включало сразу три события, произошедших на Солнце.

Сначала на Солнце возникла мощная вспышка класса Х. Это самые сильные выбросы энергии и излучения, которые известны ученым, возникающие на нашей звезде. Излучение достигло Земли за 8 минут, что привело к выходу из строя систем связи, радиолокационных систем и систем наблюдения за спутниками.

После этого из Солнца вырвался поток высокоэнергетических протонов, электронов и альфа-частиц, которые врезались в космические аппараты. Это привело к сбою в их работе, спутники начали передавать ложные данные, а также было повреждено некоторое оборудование.

Примерно через 15 часов из Солнца вырвался мощный корональный выброс массы, то есть поток горячей намагниченной плазмы. Он врезался в магнитное поле Земли, что привело к увеличению размера атмосферы планеты. В результате увеличилось атмосферное сопротивление на 400% и спутники начали сходить со своих орбит, что повысило риск столкновений между аппаратами и привело к значительному сокращению срока их службы.

Мощная вспышка на Солнце, запечатленная аппаратом NASA Solar Dynamics Observatory Фото: NASA/SDO

В то же время на Земле геомагнитная буря привело к значительным сбоям в работе электросетей.

Моделирование заставило диспетчеров миссий ЕКА принимать решения в режиме реального времени, что дало представление о том, как реагировать на самую мощную геомагнитную бурю.

По словам ученых, мощный поток солнечной энергии может уничтожить все спутники на орбите. Ученые из ЕКА говорят, что катастрофическая геомагнитная буря, подобная той, что произошла в 1859 году, является неизбежной. Она обязательно произойдет, но пока неизвестно когда.

Чтобы подготовиться к этой катастрофической геомагнитной буре, ЕКА расширяет свою сеть мониторинга и готовится к запуску миссии Vigil. Этот космический аппарат будет находиться в точке Лагранжа L5 системы Солнце-Земля. Он будет предупреждать о приближающихся солнечных вспышках.

