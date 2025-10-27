Потенциально обитаемый мир находится возле Сатурна: есть вода и необходимая химия (фото)

Исследователи считают, что нет лучшего места для поисков внеземной жизни, чем спутник Сатурна под названием Энцелад. Но два исследования дают разное понимание его потенциальной обитаемости.

Авторы одного исследования выяснили, что некоторые органические молекулы, ранее обнаруженные в извержениях на спутнике Сатурна Энцелад, могут быть созданы с помощью космического излучения. То есть они могут не происходить из подземного океана. Авторы другого исследования выяснили, что органические молекулы все могут происходить из океана под ледяной корой Энцелада, что делает этот спутник потенциально обитаемым. Исследования опубликованы в журнале Planetary and Space Science и журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Астрономы считают, что под ледяной корой Энцелада скрывается огромный океан из жидкой воды. Вещество из океана постоянно выбрасывается в космос через трещины во льду на поверхности и создаются шлейфы из ледяных частиц, которые тянутся на сотни километров.

В период с 2005 по 2015 год космический аппарат "Кассини" неоднократно пролетал через эти шлейфы и обнаружил разные органические молекулы. Ученые решили, что это свидетельство того, что в океане Энцелада есть условия для появления и существования внеземной жизни.

Извержения ледяных частиц на Энцеладе Фото: NASA

Молекулы необходимые для жизни на Энцеладе могут быть не связны с биологическими процессами

Авторы первого исследования считают, что наличие некоторые из этих органических молекул были созданы в результате химических реакций с помощью космического излучения и не связаны с биологическими процессами.

Во время эксперимента ученые моделировали условия у поверхности Энцелада, создав смесь воды, углекислого газа, метана и аммиака. Считается, что это основные компоненты льда на поверхности спутника Сатурна. Ученые охладили эту смесь и подвергли влиянию излучения, которому повергается Энцелад. Излучение вызвало ряд химических реакций, в результате которых образовалась смесь из молекул, включая монооксид углерода, цианат, аммоний и различные спирты, а также молекулярные предшественники аминокислот, такие как формамид, ацетилен и ацетальдегид. Присутствие этих простых молекул указывает на то, что излучение может вызывать аналогичные реакции на Энцеладе.

Хотя это открытие не исключает возможности существования на Энцеладе обитаемого океана, ученые считают, что нужно с осторожностью подходить к пониманию органических молекул, обнаруженных в ледяных шлейфах в космосе. Хотя это исследование ставит под сомнение происхождение органических соединений вокруг Энцелада и их связь с биологическими процессами, авторы другого исследования пришли к иным выводам.

На Энцеладе есть все необходимые условия для жизни: жидкая вода, источник энергии и богатый набор химических элементов и молекул. Фото: NASA

На Энцеладе есть все необходимые условия для жизни

После нового анализа данных аппарата "Кассини", собранных во время очень близкого пролета мимо Энцелада, ученые обнаружили новые органические молекулы, вылетающие из трещин во льду на поверхности спутника Сатурна. Они включают в себя сложные и простые эфирные группы, а также соединения, содержащие двойные связи кислорода и азота.

На Земле эти молекулы являются важными звеньями в серии химических реакций, которые в конечном итоге производят сложные соединения, необходимые для жизни. Хотя эти молекулы могут иметь неорганическое происхождение, они повышают вероятность того, что Энцелад может быть обитаемым миром, говорят ученые.

Ученые выяснили, что сложные органические молекулы были обнаружены в свежих ледяных частицах вокруг Энцелада. То есть перед тем как их зафиксировал зонд "Кассини" они провели в космосе, вероятно, всего "несколько минут. Этого недостаточно, чтобы космическое излучение привело к созданию органических молекул, показывает исследование. Поэтому данная работа опровергает выводы первого исследования.

Авторы второго исследования говорят, что на Энцеладе есть все необходимые условия для жизни: жидкая вода, источник энергии и богатый набор химических элементов и молекул. Поэтому нет лучшего места для поисков внеземной жизни, чем Энцелад, считают ученые.

