Япония впервые отправила на МКС новый космический корабль на новой ракете (видео)

Японское космическое агентство успешно запустило свою самую мощную ракету H3 с новым беспилотным грузовым кораблем в рамках первой миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) впервые отправило на Международную космическую станцию (МКС) новый грузовой космический корабль HTV-X. Корабль отправился в космос с помощью ракеты-носителя H3 с космодрома Танегасима и вышел на заданную орбиту через 14 минут после старта в воскресенье, 26 октября, пишет Space.

Согласно заявлению JAXA, космический корабль HTV-X отделился от ракеты-носителя H3 и вышел на заданную орбиту. Ожидается, что он прибудет на МКС ​​ в среду, 29 октября.

HTV-X является преемником японского грузового космического корабля HTV, также известного как Kounotori (по-японски "Белый аист"), который совершил девять миссий на МКС в период с сентября 2009 года по май 2020 года.

HTV-X предназначен для доставки 6 тонн грузов на МКС, а также для проведения экспериментов после того, как он покинет космическую станцию. Новый космический корабль имеет длину 8 метров и он примерно на 1,2 метра короче своего предшественника, но может доставлять на МКС то же количество полезной нагрузки.

HTV-X также создан для того, чтобы на его борту можно было проводить демонстрационные испытания разных технологий в течение полутора лет после того как он покинет МКС до его сгорания в атмосфере.

Согласно заявлению JAXA, HTV-X также будет способствовать человеческой космической деятельности на орбите и после вывода МКС из эксплуатации в 2030 году. Также этот космический корабль, возможно, будет доставлять грузы на Gateway, космическую станцию, которую NASA планирует построить на орбите вокруг Луны.

Грузовой космический корабль HTV-X Фото: JAXA

Дебют HTV-X увеличивает количество грузовых космических кораблей, которые доставляют полезную нагрузку на МКС. Сейчас это делают российский корабль "Прогресс", а также корабли Cygnus и Dragon, построенные американскими компаниями Northrop Grumman и SpaceX соответственно. Только Dragon является многоразовым. Остальные корабли, включая HTV-X, сгорают в атмосфере Земли после завершения миссии.

Воскресный запуск также знаменует собой успешный дебют самой мощной версии ракеты-носителя H3 с четырьмя ускорителями и увеличенным обтекателем, то есть верхним отсеком для полезной нагрузки.

Ракета H3 заменяет японскую ракету H-2A, которая совершила свой последний полет в июне этого года. На сегодняшний день ракета-носитель H3 совершила шесть успешных полетов в космос после неудачной попытки первого запуска в 2023 году, когда ракету пришлось уничтожить вместе с полезной нагрузкой, как уже писал Фокус.

