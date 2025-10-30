Скільки зірок схожих на Сонце існує в Чумацькому Шляху: відповідь може здивувати

Наше Сонце вважається середньостатистичною зіркою типу жовтий карлик. Виявляється, що таких зірок у нашій галактиці дуже багато.

Сонце — це наша рідна зірка. Астрономи відносять її до типу G або жовті карлики. У Всесвіті, і в Чумацькому Шляху зокрема, існують також зірки типу O, B, A, F, K і M. Вони відрізняються одна від одної за розміром, яскравістю і температурою. Наше Сонце вважається середньостатистичною зіркою, але скільки таких зірок існує в нашій галактиці Чумацький Шлях і взагалі у Всесвіті? Про це пише Discover Magazine.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астроном Крістофер Пальма з Університету штату Пенсильванія, США, каже, що наше Сонце є квінтесенцією середньостатистичної зірки. Воно перебуває в середині діапазону мас і температур відомих зірок. Для того, щоб визначити, якою саме є зірка і чи схожа вона на Сонце, астрономи вивчають її світло. Саме спектральний аналіз світла дає інформацію про масу, розміри та склад зірки.

Відео дня

Скільки зірок у галактиці Чумацький Шлях і скільки з них схожі на Сонце?

Через те, що ми не може побачити всю нашу галактику цілком, адже живемо всередині неї, астрономи отримали інформацію про її склад і форму завдяки спостереженням за схожими спіральними галактиками. У підсумку, розрахунки астрономів показали, що в Чумацькому Шляху знаходиться від 100 до 400 мільярдів зірок різних розмірів. Сонце — це не наймасивніша зірка, деякі зірки в десятки, сотні й тисячі разів більші за Сонце за розміром і масою.

Але вивчення світла зірок і визначення їхніх характеристик дали змогу астрономам зробити висновок, що в Чумацькому Шляху існує від кількох відсотків до 10% зірок, які максимально схожі на Сонце, каже Пальма. Тобто таких зірок може бути приблизно 10 мільярдів і це тільки в нашій галактиці.

Наше Сонце вважається середньостатистичною зіркою типу жовтий карлик Фото: NASA

Скільки зірок у Всесвіті і скільки з них схожі на Сонце?

Астроном Кевін Франс з Університету штату Колорадо, США, каже, що якщо Чумацький Шлях є типовою галактикою у спостережуваному Всесвіті, то вчені можуть оцінити кількість таких галактик. А потім отримати приблизну загальну кількість зірок у них, а також тих, які схожі на Сонце.

Використовуючи не тільки спостереження за такими галактиками, як Чумацький Шлях, а й за іншими галактиками різних розмірів, астрономи змогли з'ясувати приблизну кількість зірок у спостережуваному Всесвіті. Розрахунки показують, що загальна кількість зірок може досягати одного септильйона, а це одиниця з 24 нулями. При цьому астрономи вважають, що в спостережуваному Всесвіті до 10% усіх зірок схожі на наше Сонце. Цю цифру навіть складно уявити.

Скільки планет, схожих на Землю?

Якщо в Чумацькому Шляху існують мільярди зірок, схожих на Сонце, то це означає, що всі вони повинні мати планети, і, можливо, ці планети схожі на Землю. Але не всі схожі на Сонце зірки існують як одинаки, багато з них існують у подвійних і навіть потрійних зоряних системах. І не всі такі системи мають планети зі стабільними орбітами.

Ученим складно визначити, скільки кам'янистих планет можуть бути не просто схожими на Землю за розміром і масою, а й здатними підтримувати життя. З іншого боку, як каже Франс, можливо, потенційно населені планети необов'язково мають обертатися навколо зірок, схожих на Сонце.

Як уже писав Фокус, вчені за допомогою надзвичайно потужного гамма-випромінювання наблизилися до розгадки магнітної таємниці Сонця.

Також Фокус писав про те, що вперше на МКС прибув новий вантажний космічний корабель. Новий японський корабель HTV-X успішно стикувався з Міжнародною космічною станцією через 3 дні після запуску.