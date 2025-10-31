Китай перестал следить за межзвездным объектом 3I/ATLAS после его пролета мимо Марса: почему

Китай изначально внес важный вклад в определение того, что 3I/ATLAS является межзвездным объектом. Но после того, как этот объект пролетел мимо Марса страна перестала предоставлять международному астрономическому сообществу данные о 3I/ATLAS.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в июле этого года и после многочисленных ученые пришли к выводу, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Ранее астрономы оценили скорость движения этой кометы и оказалось, что она двигается по необычной траектории со скоростью более 200 000 км/ч. Позже был выявлен странный химический состав кометы и необычное поведение, которое отличает ее от известных комет. Это привело к предположению, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. Хотя Китай изначально сыграл важную роль в определение того, что 3I/ATLAS является межзвездным объектом, позже страна перестала предоставлять международному астрономическому сообществу данные о 3I/ATLAS после того, как комета пролетела мимо Марса. Это вызвало вопросы: было ли это техническим ограничением или изменением политики? Об этом пишет Wion.

В августе китайская Обсерватория Цзыцзиньшань и Сеть наблюдения за дальним космосом Китайского национального космического управления одними из первых предоставили данные, которые подтвердили межзвездное происхождение 3I/ATLAS.

Когда в начале октября 3I/ATLAS приблизился к Марсу на максимально близкое расстояние международное научное сообщество получило последний набор данных об этом объекте, собранных радиотелескопом китайского Синьцзянского университета. После этого на портале Национального центра астрономических данных Китая больше не публиковалось никаких наблюдений, что озадачило ученых из других стран.

Когда журналисты обратились к китайским космическим чиновникам, представители Китайского национального космического управления заявили, что причиной временной приостановки мониторинга межзвездного объекта является подготовка к лунной миссии "Чанъэ-7". То есть телескопы Китая Сеть наблюдения за дальним космосом использовались для других исследований. Это объяснение согласуется с опубликованными данными, которые показывают, что китайские телескопы использовали больше времени для наблюдения за Луной и околоземными объектами.

Астрофизик Ави Леб из Гарварда обратил внимание на пробелы в глобальном обмене данными. По его словам, каждое потерянное наблюдение сужает уровень понимания того, что такое 3I/ATLAS на самом деле. По слова Леба, китайские наблюдения за межзвездным объектом имели большое значение и мировое научное сообщество должно сохранять прозрачность даже в условиях политических противоречий.

Несколько китайских ученых, нас условиях анонимности, предположили, данные об объектах дальнего космоса теперь засекречиваются, когда они считаются стратегически конфиденциальными.

После того, как Китай перестал предоставлять данные о 3I/ATLAS европейские и индийские обсерватории взялись за обеспечение наблюдения за межзвездным объектом. Несмотря на различия в политике предоставления данных, координация через Центр малых планет обеспечила непрерывность получения данных.

Межзвездный объект 3I/ATLAS непреднамеренно показал, что космические наблюдения теперь находятся на стыке науки, стратегии и суверенитета. В условиях конкуренции между странами за право первого открытия, прозрачность часто отходит на второй план. Независимо от того, было ли молчание Китая обусловлено логистикой или политикой, этот момент подчеркивает общую истину: межзвездные явления теперь существуют в геополитической тени так же, как и космический свет.

