Межзвездный объект 3I/ATLAS: происходит что-то странное, это могут быть инопланетяне (фото)

Объект 3I/ATLAS, который большинство ученых считают межзвездной кометой, наконец-то стал виден после того, как больше недели скрывался по ту сторону Солнца. Получена первая фотография межзвездного объекта, который все еще может быть инопланетной технологией, как считают некоторые ученые.

Больше недели межзвездный объект 3I/ATLAS скрывался от наблюдений с Земли из-за того, что находится по другую строну Солнца. Объект, который считается межзвездной кометой, в это время, а именно 29 октября подлетел на максимально близкое расстояние к Солнцу – 203 млн км. Миссия NASA PUNCH, которая наблюдает за нашей звездой, сделала первую фотографию 3I/ATLAS после появления из-за Солнца 30 октября. Хотя новые данные показывают, что это все-таки комета, которая движется так, как и предсказывали ученые, астроном из Гарварда Ави Леб считает, что пока рано утверждать, что это не искусственно созданный инопланетянами объект, пишет IFLScience.

Прошлые исследования показали, что межзвездный объект 3I/ATLAS сильно отличается от двух других межзвездных объектов, обнаруженных в Солнечной системе: 1I/Оумуамуа и комета 2I/Борисова. Существуют различия в химическом составе и траектории движения, а также 3I/ATLAS выбрасывает большое количество вещества. При этом, как считают ученые 3I/ATLAS может быть намного старше двух других межзвездных объектов, ведь его возраст оценивается в 10 млрд лет. Во время максимального сближения с Солнцем, астрономы обнаружили повышение активности кометы 3I/ATLAS, в частности это касается более быстрого выброса газа и пыли, что привело к созданию не одного, а двух кометных хвостов, как уже писал Фокус.

Новые данные о 3I/ATLAS продолжаю поступать, и они еще будут обрабатываться. В то же время уже есть первая фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанная после того, как он вылетел из-за Солнца и стал видимым с Земли.

Новые данные показывают, что межзвездная комета пережила сближение с Солнцем и не изменила своей траектории движения. Таким образом, как считают ученые, 3I/ATLAS продолжает двигаться в направлении Юпитера, чтобы в следующем году навсегда покинуть Солнечную систему, как и ожидалось.

Именно момент максимально близкого расположения 3I/ATLAS к Солнцу был ключевым для определения того, является ли этот объект кометой или же инопланетным космическим кораблем, как предполагает астроном из Гарварда Ави Леб. Ранее он заявил, что 3I/ATLAS, если это инопланетный корабль, может изменить траекторию движения с помощью гравитации Солнца, чтобы полететь в сторону Земли. Но как показывают новые данные объект продолжает ранее предсказанное движение без изменений.

В то же время, согласно заявлению Леба, объект 3I/ATLAS продемонстрировал свидетельства не гравитационного ускорения, когда находился по ту строну Солнца. Если 3I/ATLAS движется за счет выбросов газообразных веществ, то в течение ближайших месяцев он должен потерять примерно 1/10 своей массы. Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в ноябре и декабре 2025 года в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, считает ученый. Потеря массы будет происходить в результате сублимации летучих льдов при нагревании интенсивным солнечным светом. Это докажет, что 3I/ATLAS действительно является кометой.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что межзвездный объект 3I/ATLAS стал значительно ярче, чем предполагалось и увеличение его яркости произошло намного быстрее, чему известных комет. Также объект приобрел более синий оттенок, хотя ранее был более красным. Леб считает, что за увеличение яркости 3I/ATLAS может отвечать как раз масштабный выброс газообразного льда.

В то же время Леб говорит, что не гравитационное ускорение 3I/ATLAS может быть технологическим признаком работы искусственного двигателя. То есть это может быть космический аппарат внеземной цивилизации. Синий оттенок 3I/ATLAS можно объяснить в данном случае работой горячего двигателя или источником искусственного света.

В ноябре за 3I/ATLAS будет наблюдать космический аппарат JUICE, который летит изучать Юпитер и его спутники. Но из-за положения JUICE относительно Земли скорость передачи данных будет очень низкой. Поэтому полученные данные попадут на Землю не раньше начала 2026 года. Согласно прогнозам ученых, 3I/ATLAS пролетит на максимально близком расстоянии от Земли (269 млн км) 19 декабря.

Как уже писал Фокус, Китай перестал следить за межзвездным объектом 3I/ATLAS после его пролета мимо Марса. Китай изначально внес важный вклад в определение того, что 3I/ATLAS является межзвездным объектом. Но после того, как этот объект пролетел мимо Марса страна перестала предоставлять международному астрономическому сообществу данные о 3I/ATLAS и для этого есть причина.