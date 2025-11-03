На Місяці виявлено джерело безмежної енергії: може змінити життя на Землі

Ізотоп гелію під назвою гелій-3 можна використовувати як джерело безмежної енергії. Також цей ресурс може допомогти створити постійну присутність людства на Місяці.

США і Китай ведуть боротьбу за повернення на Місяць. Дві наддержави сподіваються досягти поверхні Місяця до 2028 і 2030 років відповідно, і це суперництво може мати масштабні геополітичні наслідки. Водночас приватна американська компанія Interlune збирається видобувати на Місяці дуже цінний ресурс — гелій-3. Він може прискорити не тільки освоєння Місяця, а й може допомогти у створенні місячної економіки, а також змінити життя на Землі, пише Futurism.

Гелій-3, стабільний ізотоп гелію, є надзвичайно затребуваним ресурсом, оскільки його можна використовувати як паливо для термоядерних реакторів, щоб отримувати практично безмежну термоядерну енергію, як на Землі, так і на Місяці. Також гелій-3 можна використовувати для охолодження квантових комп'ютерів.

На Землі гелій-3 зустрічається дуже рідко, але на Місяці, як вважають учені, цього ізотопу може бути дуже багато. Вважається, що гелій-3 входить до складу місячного реголіту, тобто суміші з пилу та каміння, що покриває поверхню Місяця. Він з'явився на Місяці завдяки сонячним вітрам, які протягом мільярдів років бомбардували поверхню супутника Землі.

Компанія Interlune вже отримує замовлення на доставку гелію-3 з поверхні Місяця, хоча ще потрібно налагодити процес видобутку цього цінного ресурсу. Раніше цього року, як уже писав Фокус, Interlune представила прототип видобувної машини, яка призначена для видобутку гелію-3 на Місяці.

Але компанії Interlune ще потрібно довести економічну доцільність видобутку гелію-3 на Місяці. По-перше, видобувним машинам компанії, можливо, доведеться переробити мільйони тонн місячного реголіту, щоб видобути достатню кількість гелію-3, оскільки достеменно невідомо скільки запасів цього цінного ресурсу є на супутнику Землі. По-друге, доставка необхідного обладнання на Місяць може виявитися астрономічно дорогою.

Гелій-3 може дозволити країнам забезпечити постійну присутність людини на природному супутнику Землі, що, на думку експертів, може визначити переможця в тривалій космічній гонці. Місячні бази не зможуть повністю покладатися на сонячні панелі для вироблення електроенергії, адже ніч на Місяці триває два земні тижні. Тому для отримання електроенергії краще використовувати ядрені або термоядерні реактори.

Хоча приватні компанії вже укладають угоди про видобуток цінних ресурсів на Місяці та їх продаж, залишається багато проблем. Поки що невідомо, коли NASA зможе створити необхідну інфраструктуру на навколомісячній орбіті для розвитку місячної економіки.

Також точно невідомо, скільки гелію-3 міститься на Місяці, не кажучи вже про те, як використовувати його як джерело термоядерної енергії.

Проте, компанія Interlune збирається спеціальну мультиспектральну камеру на поверхню Місяця за допомогою посадкового модуля Griffin компанії Astrobotic наступного року, щоб оцінити концентрацію гелію-3 в місячному реголіті. Про цей посадковий модуль Фокус уже писав.

