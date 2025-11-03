Індія запустила космос найважчий супутник за допомогою своєї найпотужнішої ракети (відео)

У космос відправили найважчий супутник зв'язку, коли-небудь запущений на геостаціонарну орбіту з території Індії.

У неділю, 2 листопада, Індійська організація космічних досліджень (ISRO) запустила на орбіту величезний і потужний супутник зв'язку для ВМС Індії. Супутник CMS-03 вирушив у космос за допомогою найпотужнішої індійської ракети LVM-3, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Військовий супутник зв'язку CMS-03 було запущено за допомогою ракети-носія LVM-3 з космодрому імені Сатіша Дхавана в неділю, 2 листопада. Ракета вивела супутник CMS-03 вагою 4400 кг на геостаціонарну перехідну орбіту приблизно через 16 хвилин після запуску. За даними ISRO, це найважчий супутник зв'язку, коли-небудь запущений на геостаціонарну орбіту з території Індії.

Відео дня

Супутник CMS-03 має вийти на геостаціонарну орбіту на висоті 35 786 кілометрів над Землею. На цій висоті орбітальна швидкість відповідає швидкості обертання нашої планети, що дає змогу космічним апаратам безперервно "зависати" над однією ділянкою Землі.

Тому геостаціонарна орбіта є популярним місцем для супутників-розвідників і супутників зв'язку, таких як CMS-03. Новий супутник стане ключовим супутником зв'язку для ВМС Індії, замінивши супутник GSAT-7, запущений 2013 року.

CMS-03 призначений для розширення захищеного багатодіапазонного зв'язку для зростаючих операцій ВМС у відкритому морі. Він забезпечить зв'язок у режимі реального часу для військово-морських операцій, протиповітряної оборони і стратегічного командування у великому океанському і наземному регіоні.

Цей запуск став восьмим для ракети LVM-3, яка вперше вирушила в космос у грудні 2014 року. Попередній запуск відбувся в липні 2023 року, коли ракета успішно відправила індійський посадковий модуль "Чандраян-3" на Місяць.

LVM-3 висотою 43,5 метра є найпотужнішою індійською ракетою. Вона може вивести на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження вагою 8000 кг.

Як уже писав Фокус, на місці посадки місії "Чандраян-3" на Місяці було виявлено аномалію. Орбітальний апарат "Чандраян-2" зробив знімок того, як посадковий модуль "Чандраян-3" зробив те, чого зробити не міг.

Також Фокус писав про те, що Індія провела випробування парашутів для першої в історії пілотованої космічної місії. Індія вперше планує самостійно відправити своїх астронавтів на орбіту за допомогою індійського космічного корабля і ракети-носія.