Индия запустила космос самый тяжелый спутник с помощью своей мощнейшей ракеты (видео)

В космос отправили самый тяжелый спутник связи, когда-либо запущенный на геостационарную орбиту с территории Индии.

В воскресенье, 2 ноября, Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила на орбиту огромный и мощный спутник связи для ВМС Индии. Спутник CMS-03 отправился в космос с помощью самой мощной индийской ракеты LVM-3, пишет Space.

Военный спутник связи CMS-03 был запущен с помощью ракеты-носителя LVM-3 с космодрома имени Сатиша Дхавана в воскресенье, 2 ноября. Ракета вывела спутник CMS-03 весом 4400 кг на геостационарную переходную орбиту примерно через 16 минут после запуска. По данным ISRO, это самый тяжелый спутник связи, когда-либо запущенный на геостационарную орбиту с территории Индии.

Спутник CMS-03 должен выйти на геостационарную орбиту на высоте 35 786 километров над Землей. На этой высоте орбитальная скорость соответствует скорости вращения нашей планеты, что позволяет космическим аппаратам непрерывно "зависать" над одним участком Земли.

Поэтому геостационарная орбита является популярным местом для спутников-разведчиков и спутников связи, таких как CMS-03. Новый спутник станет ключевым спутником связи для ВМС Индии, заменив спутник GSAT-7, запущенный в 2013 году.

CMS-03 предназначен для расширения защищенной многодиапазонной связи для растущих операций ВМС в открытом море. Он обеспечит связь в режиме реального времени для военно-морских операций, противовоздушной обороны и стратегического командования в обширном океанском и наземном регионе.

Этот запуск стал восьмым для ракеты LVM-3, которая впервые отправилась в космос в декабре 2014 года. Предыдущий запуск состоялся в июле 2023 года, когда ракета успешно отправила индийский посадочный модуль "Чандраян-3" на Луну.

LVM-3 высотой 43,5 метра является самой мощной индийской ракетой. Она может вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом 8000 кг.

