Видно из космоса. На месте посадки аппарата "Чандраян-3" на Луне обнаружена аномалия (фото)

Орбитальный аппарат "Чандраян-2" сделал снимок того, как посадочный модуль "Чандраян-3" сделал то, чего сделать не мог.

Related video

В августе этого года Индия совершила то, что до нее делали только три страны в мире – мягкую посадку своих космических аппаратов на Луне. Посадочный модуль и луноход миссии "Чандраян-3" за две недели провели несколько важных научных исследований. За их работой наблюдал индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2", который в том числе сделал снимки места посадки аппаратов "Чандраян-3". На этих изображениях, как сказано в исследовании, опубликованном в издании Journal of the Indian Society of Remote Sensing, видно из космоса "ореол" лунной пыли, разбросанной по поверхности во время приземления, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, на снимках орбитального аппарата "Чандраян-2" видно "ореол" лунной пыли, которая была выброшена во время приземления посадочного модуля "Чандраян-3, когда работали его двигатели перед посадкой. По словам ученых, когда посадочный модуль приземлился, то из-за работы двигателей произошло перемещение более 2 тонн лунной пыли на площадь примерно 108 квадратных метров.

Первое изображение поверхности Луны, полученное индийской миссией "Чандраян-3" после исторического приземления 23 августа 2023 года Фото: ISRO

Ученые заметили "ореол" пыли во время изучения различий в отражательной способности недавно нарушенных верхних слоев лунного реголита. По словам исследователей, обнажение подповерхностного реголита могло привести к усилению фотометрического рассеивания и к отражательной аномалии рядом с посадочным модулем. В каком-то смысле орбитальный аппарат "Чандраян-2" запечатлел, как посадочный аппарат "Чандраян-3" сделал то, чего сделать не мог.

Место посадки аппарата "Чандраян-3" перед приземлением (слева) и после (справа), с изображением, показывающим ореол выброса, окружающий посадочный аппарат Фото: ISRO

Орбитальный аппарат миссии "Чандраян-2" отправился к Луне вместе с посадочным модулем и луноходом в 2019 году. Цель миссии состояла в приземлении аппаратов в районе Южного полюса Луны. Но посадочный модуль на высоте 2 км над поверхностью Луны вышел из строя, и миссия закончилась неудачей. Но с тех пор орбитальный аппарат продолжает изучение поверхности спутника Земли.

Как уже писал Фокус, орбитальный аппарат NASA запечатлел индийский посадочный модуль на Луне.

Также Фокус писал о том, что посадочный аппарат "Чандраян-3" зафиксировал первые сейсмические данные на поверхности Луны за последние 50 лет.

Напоминаем, что индийский луноход во время исследования поверхности Луны обнаружил здесь серу. Ученые объяснили, почему эта находка имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Луны, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что Индия готовит первый запуск своих астронавтов на околоземную орбиту и недавно прошли испытания прототипа индийского космического корабля.