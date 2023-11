Видно з космосу. На місці посадки апарата "Чандраян-3" на Місяці виявлено аномалію (фото)

Орбітальний апарат "Чандраян-2" зробив знімок того, як посадковий модуль "Чандраян-3" зробив те, чого зробити не міг.

У серпні цього року Індія зробила те, що до неї робили тільки три країни у світі — м'яку посадку своїх космічних апаратів на Місяці. Посадковий модуль і місяцехід місії "Чандраян-3" за два тижні провели кілька важливих наукових досліджень. За їхньою роботою спостерігав індійський орбітальний апарат "Чандраян-2", який, зокрема, зробив знімки місця посадки апаратів "Чандраян-3". На цих зображеннях, як сказано в дослідженні, опублікованому у виданні Journal of the Indian Society of Remote Sensing, видно з космосу "ореол" місячного пилу, розкиданого по поверхні під час приземлення, пише Space.

За словами вчених, на знімках орбітального апарату "Чандраян-2" видно "ореол" місячного пилу, який було викинуто під час приземлення посадкового модуля "Чандраян-3", коли працювали його двигуни перед посадкою. За словами вчених, коли посадковий модуль приземлився, то через роботу двигунів відбулося переміщення понад 2 тонн місячного пилу на площу приблизно 108 квадратних метрів.

Перше зображення поверхні Місяця, отримане індійською місією "Чандраян-3" після історичного приземлення 23 серпня 2023 року Фото: ISRO

Вчені помітили "ореол" пилу під час вивчення відмінностей у відбивній здатності нещодавно порушених верхніх шарів місячного реголіту. За словами дослідників, оголення підповерхневого реголіту могло призвести до посилення фотометричного розсіювання і до відбивної аномалії поруч із посадковим модулем. У якомусь сенсі орбітальний апарат "Чандраян-2" зафіксував, як посадковий апарат "Чандраян-3" зробив те, чого зробити не міг.

Місце посадки апарата "Чандраян-3" перед приземленням (ліворуч) і після (праворуч), із зображенням, що показує ореол викиду, який оточує посадковий апарат Фото: ISRO

Орбітальний апарат місії "Чандраян-2" вирушив до Місяця разом із посадковим модулем і місяцеходом 2019 року. Мета місії полягала в приземленні апаратів у районі Південного полюса Місяця. Але посадковий модуль на висоті 2 км над поверхнею Місяця вийшов з ладу, і місія закінчилася невдачею. Але відтоді орбітальний апарат продовжує вивчення поверхні супутника Землі.

