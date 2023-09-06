Індійський посадковий модуль виявив рух на Місяці: вчені поки не знають, що це

Космічний апарат місії "Чандраян-3" зафіксував перші сейсмічні дані на поверхні Місяця з 1970-х років.

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На сьогодні найкращі сейсмічні дані, зібрані на Місяці, були зареєстровані в рамках програми NASA "Аполлон" ще на початку 70-х років минулого століття. Але індійські вчені заявили, що посадковий модуль "Вікрам" можливо зафіксував ознаки природної сейсмічної активності в районі Південного полюса Місяця. Якщо це підтвердиться, то вчені зможуть нарешті зрозуміти внутрішній устрій Місяця, пише ScienceAlert.

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Прилад для вимірювання сейсмічної активності на Місяці, розміщений на посадковому модулі "Вікрам" з місії "Чандраян-3", зафіксував ознаки цієї активності, яка може мати природний характер. Це перший подібний прилад, що працює на Місяці, який заснований на технології мікроелектромеханічних систем.

У заяві індійських учених зазначено, що прилад зафіксував активність, яка виникла внаслідок руху місяцеходу "Праг'ян" поверхнею Місяця. Але також він уловив сигнали, які можуть бути ознакою землетрусу на Місяці або ж падіння космічного каменю.

За словами вчених з індійського космічного агентства ISRO, прилад посадкового модуля призначено для вимірювання вібрацій поверхні, які спричинені землетрусами, ударами астероїдів і рухами штучних об'єктів.

Прилад для вимірювання сейсмічної активності на Місяці, розміщений на посадковому модулі "Вікрам" із місії "Чандраян-3", зафіксував ознаки цієї активності, яка може мати природний характер Фото: ISRO

Поки що вчені з'ясовують чи був цей сигнал сейсмічної активності природного характеру. Подібні сейсмічні дані можуть допомогти розібратися з внутрішнім устроєм Місяця, який досі приховує в собі багато загадок.

З моменту посадки апаратів місії "Чандраян-3" минуло вже 2 тижні, але вже кілька днів посадковий модуль і місяцехід перебувають у режимі "сну". У них розрядилися батареї, і відключені всі прилади. Але індійські вчені отримали багато даних з Місяця за час роботи апаратів і продовжують їх вивчати.

Індійські місячні апарати, можливо, не зможуть пережити дуже холодну місячну ніч і назавжди залишаться в районі Південного полюса Місяця як нагадування про те, що Індії першою вдалося здійснити посадку своєї місії в цьому регіоні Місяця.

Водночас науковці з Індії все ж таки не втрачають надії на те, що 22 вересня і посадковий модуль, і місяцехід зможуть знову розпочати роботу, коли на Місяці настане день і буде достатньо сонячного світла для зарядки їхніх батарей. Але існує небезпека, що прилади цих апаратів можуть вийти з ладу під дією наднизьких температур протягом місячної ночі, адже захисту від цього в них немає.

Фокус уже писав про те, що космічний апарат LRIO, який обертається навколо Місяця, надіслав на Землю зображення індійського посадкового модуля, зроблене з космосу. Також Фокус писав про те, як відбувалася місія "Чандраян-3" і чого домоглися на Місяці два апарати.

Нагадуємо, що китайські вчені втілили фантастику в реальність. Вони створили прототип пристрою для віддаленого управління об'єктами в космосі, як уже писав Фокус.