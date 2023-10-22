Индия впервые отправляет своих астронавтов в космос: как завершился испытательный полет (видео)

В Индии состоялось первое испытание космического корабля "Гаганьян".

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В субботу, 21 октября, Индия провела первое испытание прототипа космического корабля "Гаганьян", но без экипажа. В рамках испытательного полета ученые проверили систему запуска и спасения экипажа корабля. Это первый шаг в реализации исторической миссии этой азиатской страны, которая планирует в конце следующего года отправить на на орбиту, на высоту в 400 км, своих первых астронавтов, пишет Space.

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Индия готовится к первому в истории запуску своих астронавтов на космическом корабле "Гаганьян" в космос, который должен состоятся в конце 2024 года. В рамках подготовки к этому полету состоялся запуск капсулы для экипажа, целью которого была проверка системы аварийного спасения астронавтов. Испытание показало, что в случае возникновения аварийной ситуации, экипаж сможет успешно покинуть космический корабль.

В ходе испытания в воздух была отправлена негерметичная испытательная версия модуля для экипажа космического корабля "Гаганьян" и прикрепленный к нему модуль системы спасения экипажа.

Космический корабль полетел в атмосферу на специально созданной для этого одноступенчатой ракете, хотя в следующем году "Гаганьян" отправится в космос на более мощной ракете-носителе.

Согласно плану испытательного полета, оба модуля должны были отделиться от ракеты на высоте 12 км, после чего модуль спасения экипажа запустит свои собственные двигатели. После этого они должны были раскрыть свои парашюты и приводнится в Индийском океане.

По данным индийского космического агентства, миссия завершилась успешно, а это значит, что в случае непредвиденных ситуаций, экипаж сможет безопасно вернуться на Землю.

Сейчас Индия пытается закрепить за собой статус космической страны и это ей уже удается. Например, в сентябре этого года Индия успешно завершила свою лунную миссию "Чандраян-3". Два космических аппарата, посадочный модуль и луноход, не только впервые в истории приземлились в нескольких сотнях километров от южного полюса Луны, но и провели важные исследования этого региона, как уже писал Фокус.

Также в сентябре Индия отправила космический аппарат Aditya-L1 для изучения Солнца. Это первый индийский солнечный зонд. Он будет изучать нашу звезду с расстояния в 1,5 млн км от Земли, находясь в гравитационно-стабильной точке Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, как уже писал Фокус.

Кроме того, что Индия собирается отправить своих первых астронавтов на околоземную орбиту, недавно стало известно, что страна планирует к 2035 году построить на орбите свою космическую станцию, а к 2040 году высадить астронавтов на Луне, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, как повлияет космос на наши интимные отношения. Хотя отчаянных безумцев, решивших проверить на себе все тяготы любви в невесомости пока не нашлось, наука все чаще начинает обращать внимание на возможность размножения в космосе.