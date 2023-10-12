Индия впервые отправит астронавтов на космическом корабле на орбиту: назначена дата испытаний (фото)

Индийское космическое агентство проведет испытательный полет своего космического корабля "Гаганьян", но пока без экипажа.

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Индия впервые в своей истории собирается отправить на орбиту троих индийских астронавтов на космическом корабле "Гаганьян" уже в конце 2024 года. Точных сроков индийское космическое агентство (ISRO) не называет, зато стала известна дата первого испытательного полета космического корабля без экипажа. Ученые хотят поверить его работы, пишет Space.

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Только недавно Индия успешно завершила свою лунную миссию "Чандраян-3", а также не менее успешно отравила космический аппарат Aditya-L1 для изучения Солнца.

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Обе миссии являются первыми в своем роде для этой азиатской страны. Теперь настало время для еще одной исторической миссии, а именно для первой отправки астронавтов из Индии на орбиту на космическом корабле "Гаганьян".

Космический корабль "Гаганьян" Фото: ISRO

Хотя это событие должно состоятся ближе к концу 2024 года, уже 21 октября этого года ISRO планирует провести первый испытательный полет своего космического корабля, но без экипажа. Согласно сообщению ISRO, тестовый космический корабль будет немного отличаться от того, на котором полетят индийские астронавты. Также он не достигнет космоса и полетит с помощью специально созданной одноступенчатой ракеты-носителя, в то время как астронавтов на орбиту выведет трехступенчатая ракета-носитель LVM-3.

Индийская ракета-носитель LVM-3 Фото: Wikipedia

Пустой космический корабль полетит высоко в атмосферу Земли, а затем вернется обратно и приземлиться в Индийском океане. В рамках этого полета ученые проверят работу тормозных парашютов, а также других критически важных систем. Также индийские ученые проверят систему аварийного спасения астронавтов, которая может понадобится в случае неудачного приземления в будущем.

Планируется, что после возращения пустую капсулу вытащит из воды в Бенгальском заливе команда ВМС Индии с помощью специального корабля. Индийские ученые планируют после успешного завершения испытания отправить уже в космос на борту корабля "Гаганьян" человекоподобного робота. Когда это произойдет пока неизвестно.

Напоминаем, что в ходе миссии "Чандраян-3" индийский луноход обнаружил серу на Луне. Ученые рассказали, что это значит для будущих колонистов. Открытие серы в лунной почве рядом с Южным полюсом Луны стало неожиданным сюрпризом для ученых, как уже писал Фокус.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп для изучения "темной Вселенной" пережил сбой в работе и "нарисовал" картину в космосе. Новый космический телескоп Евклид все же смог восстановить свою работоспособность, хотя миссия находилась под угрозой срыва.