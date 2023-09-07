На пути к Солнцу. Индийский аппарат Aditya-L1 сделал селфи в космосе и снимки Земли и Луны (фото)

Это первые снимки из космоса, который сделал первый в истории Индии аппарат для исследования Солнца.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) 7 сентября обнародовала первые изображения из космоса, которые сделал аппарат Aditya-L1. Он сделал селфи, а также фотографии Луны и Земли с помощью своей камеры в то время как солнечный зонд летит к точке назначения, где будет изучать Солнце. Когда аппарат прибудет на место, то каждый день ученые ожидают от него примерно 1400 изображений нашей звезды, пишет NDTV.

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Новый индийский космический аппарат Aditya-L1 направляется к точке Лагранжа L1 системы Земля – Солнце, расположенной в 1,5 млн км от нашей планеты. Гравитация Земли и Солнца поможет ему находиться в одном месте и во время вращения вокруг нашей звезды аппарат сможет постоянно видеть ее в разных ракурсах, что позволит ему собирать ценные данные. Как сообщили в ISRO, космический аппарат еще 4 сентября сделал несколько потрясающих снимков, на которых можно увидеть часть самого солнечного зонда, а также Землю и ее спутник.

Индийская организация космических исследований 7 сентября обнародовала первые изображения из космоса, которые сделал аппарат Aditya-L1 Фото: ISRO

В кадр попали два прибора Aditya-L1: VELC и SUIT. Первый является коронографом, с помощью которого можно изучать верхнюю часть атмосферы Солнца, то есть солнечную корону. Это то, что можно увидеть с Земли во время полного солнечного затмения, когда вокруг черного круга (так выглядит в это время Луна) находится огненное кольцо. Второй прибор предназначен для изучения ультрафиолетового излучения Солнца.

На самом деле Aditya-L1 оснащен семью научными приборами для изучения Солнца, четыре из которых будут наблюдать за светом нашей звезды, а остальные три будут измерять на параметры плазмы и магнитных полей. Основные цели солнечного зонда состоят в том, чтобы изучить физику солнечной короны и механизма ее нагрева, солнечный ветер, а также механизм появления корональных выбросов массы и вспышек на Солнце.

На самом деле Aditya-L1 оснащен семью научными приборами для изучения Солнца Фото: ISRO

Аппарат Aditya-L1 полетел в космос еще 2 сентября, как уже писал Фокус, и уже совершил два облета Земли. Но ему нужно выполнить еще два таких же гравитационных маневра вокруг нашей планеты, чтобы добраться к месту назначения. Предполагается, что аппарат прибудет туда через 125 дней, то есть где-то в конце января 2024 года.

Для Индии успешное выполнение данной миссии станет еще одной космической победой после того, как ученые из этой страны смогли посадить два аппарата недалеко от Южного полюса Луны, как уже писал Фокус. Это было сделано в первые в истории.

Напоминаем, что с помощью новых изображений солнечной короны, сделанных аппаратом Solar Orbiter, ученые впервые получили уникальные данные, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что NASA показало, как новый луноход VIPER покидает посадочный модуль. Пока что этот луноход находится на Земле, но ученые уже тестируют его спуск на лунную поверхность в будущем.