На шляху до Сонця. Індійський апарат Aditya-L1 зробив селфі в космосі та знімки Землі й Місяця (фото)

Це перші знімки з космосу, який зробив перший в історії Індії апарат для дослідження Сонця.

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Індійська організація космічних досліджень (ISRO) 7 вересня оприлюднила перші зображення з космосу, які зробив апарат Aditya-L1. Він зробив селфі, а також фотографії Місяця і Землі за допомогою своєї камери, тоді як сонячний зонд летить до точки призначення, де вивчатиме Сонце. Коли апарат прибуде на місце, то щодня вчені очікують від нього приблизно 1400 зображень нашої зірки, пише NDTV.

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Новий індійський космічний апарат Aditya-L1 прямує до точки Лагранжа L1 системи Земля — Сонце, розташованої за 1,5 млн км від нашої планети. Гравітація Землі і Сонця допоможе йому перебувати в одному місці і під час обертання навколо нашої зірки апарат зможе постійно бачити її в різних ракурсах, що дасть йому змогу збирати цінні дані. Як повідомили в ISRO, космічний апарат ще 4 вересня зробив кілька приголомшливих знімків, на яких можна побачити частину самого сонячного зонда, а також Землю та її супутник.

Індійська організація космічних досліджень 7 вересня оприлюднила перші зображення з космосу, які зробив апарат Aditya-L1 Фото: ISRO

У кадр потрапили два прилади Aditya-L1: VELC і SUIT. Перший є коронографом, за допомогою якого можна вивчати верхню частину атмосфери Сонця, тобто сонячну корону. Це те, що можна побачити із Землі під час повного сонячного затемнення, коли навколо чорного кола (такий вигляд має в цей час Місяць) знаходиться вогняне кільце. Другий прилад призначений для вивчення ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Насправді Aditya-L1 оснащений сімома науковими приладами для вивчення Сонця, чотири з яких спостерігатимуть за світлом нашої зірки, а решта три вимірюватимуть параметри плазми і магнітних полів. Основні цілі сонячного зонда полягають у тому, щоб вивчити фізику сонячної корони і механізму її нагрівання, сонячний вітер, а також механізм появи корональних викидів маси і спалахів на Сонці.

Насправді Aditya-L1 оснащений сімома науковими приладами для вивчення Сонця Фото: ISRO

Апарат Aditya-L1 полетів у космос ще 2 вересня, як уже писав Фокус, і вже здійснив два обльоти Землі. Але йому потрібно виконати ще два таких самих гравітаційних маневри навколо нашої планети, щоб дістатися до місця призначення. Передбачається, що апарат прибуде туди через 125 днів, тобто десь наприкінці січня 2024 року.

Для Індії успішне виконання цієї місії стане ще однією космічною перемогою після того, як вчені з цієї країни змогли посадити два апарати недалеко від Південного полюса Місяця, як уже писав Фокус. Це було зроблено вперше в історії.

Нагадуємо, що за допомогою нових зображень сонячної корони, зроблених апаратом Solar Orbiter, вчені вперше отримали унікальні дані, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що NASA показало, як новий місяцехід VIPER залишає посадковий модуль. Поки що цей місяцехід перебуває на Землі, але вчені вже тестують його спуск на місячну поверхню в майбутньому.