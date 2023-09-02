"Головою в небо, пробиваючи хмари": Індія запустила місію Aditya-L1 для вивчення Сонця (відео)

Науковці планують дослідити низку питань на Сонці. Зокрема, вивчити різницю температур між зовнішніми та внутрішніми шарами світила. Ця різниця становить 1 млн градусів.

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Індія почала свою першу місію з вивчення Сонця, успішно запустивши ракету на космодромі в Шріхарікоті. Подія відбулась менш ніж за два місяці після пуску зонда для вивчення Місяця. Про це пише агентство BBC.

Пуск ракети у рамках сонячної місії Aditya-L1 відбувся о 6:20 за Ґрінвічем (або о 9:20 за Києвом). Відео пуску розмістив у Twitter міністр залізниць, зв'язку, електроніки та інформаційних технологій Ашвіні Вайшнау. Політик супроводив відео віршованими рядками, у якому порівняв ракету з головою, яка пробиває хмари в небі.

Згідно з планом Індійського космічного агентства, ракета летітиме чотири місяці, повідомило BBC. За цей час вона подолає 1,5 млн км, тобто — 1% відстані між Землею та Сонцем. Саме у цій точці знаходиться так звана точка Лагранжа — точка між двома космічними тілами, в якій гравітаційні сили компенсують одна одну. Коли космічний зонд досягне цієї точки, він перейде на кругову орбіту навколо світила: буде рухатись з тією ж швидкістю, що й Земля, і витрачати для підтримання орбіти мінімум палива.

BBC пояснило походження назви місії, яку індійські науковці нарекли Aditya-L1. Перша частина — Aditya — означає "Сонце", друга частина — L1 — це точки Лагранжа.

Індія в космосі: деталі

Зазначимо, 14 липня у рамках місії Chandrayaan 3 Індія запустила ракету носій PSLV-C57, навантажену апаратурою для вивчення Місяця. Зокрема, до супутника землі прямував посадковий модуль "Вікрам" та місяцехід "Праг'ян". 23 серпня посадковий модуль успішно опинився на поверхні Місця і розпочав виконувати наукову програму.

Тим часом одночасно з індійською місією стартувала місія РФ. "Роскосмос" запустив ракету-носій з посадковим модулем. Однак посадковий модуль не зумів вийти на орбіту навколо Місяця і розбився 20 серпня.

Індійська сонячна місія Aditya-L1 стартувала п'ять років тому. Метою місії є проведення низки наукових досліджень: вивчатиме фотосферу та хромосферу, особливості випромінювання та можливий вплив на космічну погоду.

Нагадуємо, науковці підозрюють що, у Сонячній системі є дев'ята планета. Зокрема, вони з'ясували, що у поясі Койпера на окраїні системи рухаються невеликі космічні об'єкти, орбіта яких піддається впливу саме цієї планети.

Тим часом саме за орбітою Плутона виявили деякий об'єкт, діаметром близько 800 км. Він поки що не має назви, лише пронумерований, але відзначився тим, що має один з найбільших кратерів серед крайніх планет Сонячної системи.