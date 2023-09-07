Заглянули всередину Сонця: апарат Solar Orbiter розглянув невідому частину атмосфери зірки (відео)

Завдяки зміні режиму зйомки одного з головних приладів космічного апарату астрономи побачили Сонце абсолютно по-новому.

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Апарат Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ЄКА) заглянув у раніше незвідані частини сонячної атмосфери завдяки зміні режиму зйомки в його головній камері. Раніше цю частину атмосфери практично неможливо було добре дослідити. Але тепер апарат зміг побачити в мільйон разів слабше ультрафіолетове світло, яке виходить із корони Сонця, пише Space.

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Космічний апарат Solar Orbiter, що спостерігає за Сонцем з 2020 року, має 10 приладів і за час своєї роботи зміг розкрити чимало його таємниць. Особливо це стосується виявлення в короні Сонця дуже маленьких спалахів, а також ймовірного механізму, який є причиною появи сонячного вітру. Про це вже писав Фокус.

Тепер же вчені змінили режим зйомки однієї з найпотужніших камер апарату — Extreme Ultraviolet Imager, яка вивчає найенергійніші частини ультрафіолетового світла Сонця. Через це вдалося побачити в короні Сонця в мільйон разів слабше ультрафіолетове світло. Завдяки цьому світлу астрономи можуть вивчати найцікавіші явища, які відбуваються на кордоні між атмосферою Сонця і поверхнею зірки.

Космічний апарат Solar Orbiter, що спостерігає за Сонцем з 2020 року, має 10 приладів і за час своєї роботи зміг розкрити чимало його таємниць Фото: ESA

За словами вчених з ЄКА, ще ніколи цю частину атмосфери Сонця не вдавалося побачити, як слід, але тепер це вийшло. Вчені додали до стулки камери маленький, як вони назвали, виступаючий "великий палець". Коли затвор відкривається тільки наполовину, цей "палець" закриває сонячний диск, що дало змогу камері Extreme Ultraviolet Imager з високою роздільною здатністю побачити слабке світло атмосфери Сонця.

Для створення відеоролика, з результатами спостережень, вчені об'єднали фотографії Solar Orbiter із зображенням зірки, зробленими апаратом NASA під назвою STEREO. Так вийшло, що обидва апарати спостерігали за Сонцем під однаковим кутом, тому вчені змогли отримати найвищу деталізацію процесів, що відбуваються в атмосфері Сонця і на його поверхні.

Найвіддаленіші ділянки атмосфери Сонця, тобто його корону, із Землі добре спостерігати під час повних сонячних затемнень. Але новий режим зйомки камери Solar Orbiter дав змогу вченим зазирнути в ділянки атмосфери, які розташовані набагато ближче до поверхні Сонця.

Камера Extreme Ultraviolet Imager може робити знімки з дуже високою роздільною здатністю, і, хоча деякі наземні телескопи можуть вивчати поверхню Сонця з ще більшою роздільною здатністю, вони не можуть спостерігати високоенергетичне ультрафіолетове світло, яке бачить камера Solar Orbiter.

Це пов'язано з тим, що це світло поглинає атмосфера Землі ще до того, як воно досягне телескопів. З іншого боку, Solar Orbiter, який літає в космосі, бачить нашу зірку набагато краще.

За словами вчених з ЄКА, в найближчому майбутньому космічний апарат зможе зробити найближчі зображення Сонця, а також вперше в історії зробить зображення полярних регіонів зірки. Вчені сподіваються, що вивчення цих регіонів близької відстані допоможе дізнатися, які сили керують магнітним полем Сонця. Воно відповідає за появу плям на Сонці, де з'являються сонячні спалахи і виверження плазми.

Фокус уже писав про те, що Сонце прожило вже половину свого життя і закінчить його перетворенням на зовсім інший об'єкт. Вчені розповіли чи буде це чорна діра, чи щось інше.

Нагадуємо, що космічний апарат NASA "Паркер", який вивчає Сонце вже 5 років, найближчим часом здійснить максимальне зближення з нашою зіркою і встановить новий рекорд швидкості польоту, як уже писав Фокус.