Астрономи вперше виявили дуже швидкий, але дуже сильний викид енергії на Сонці

За допомогою космічного апарату Solar Orbiter вчені виявили дуже маленькі потоки енергії, які можуть бути джерелом енергії сонячного вітру.

Related video

Учені вперше виявили дуже маленькі й недовго існуючі потоки енергії, які виходять із темних корональних дір у верхньому шарі атмосфери Сонця. Їх назвали пікоструї і вони можуть нести як енергію, так і плазму в сонячний вітер. Останній є потоком сонячних частинок, які заповнюють Сонячну систему. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені використовували дані спостережень за Сонцем, які проводив апарат Solar Orbiter з відстані в 50 млн км від поверхні зірки, щоб виявити маленькі викиди енергії в темних корональних дірах.

Астрономи назвали їх пікоструменями, і ці потоки енергії є найменшими за розмірами і за потужністю з усіх спостережуваних подібних явищ у короні Сонця. Ці пікострумені є результатом виникнення крихітних спалахів на Сонці, які в трильйон разів менші за потужністю, ніж найсильніші сонячні спалахи класу Х. Хоча пікострумені "живуть" лише близько хвилини, проте потужність їхньої енергії можна порівняти з потужністю енергії, споживаної 10 тисячами домогосподарств у Великій Британії, кажуть учені.

Науковці використали дані спостережень за Сонцем, які проводив апарат Solar Orbiter з відстані в 50 млн км від поверхні зірки, щоб виявити маленькі викиди енергії в темних корональних дірах Фото: NASA

Вчені вважають, що ці викиди енергії є одним із джерел енергії та плазми для сонячного вітру. Автори припускають, що за появу цих пікоструменів у корональних дірах на Сонці відповідає магнітне перез'єднання. Воно відбувається, коли силові лінії магнітного поля розриваються, а потім з'єднуються разом, що призводить до викиду величезної кількості енергії. У принципі, таким же чином виникають і набагато масштабніші сонячні спалахи.

Астрономи припускають, що подальші спостереження зможуть виявити ще менші спалахи в корональних дірах і відповідно ще менші за розмірами потоки енергії. Для вчених було справжнім сюрпризом те, що вони виявили пікоспалахи навіть у найтемніших і неактивних регіонах корональних дір.

Тепер же вчені планують продовжити свої спостереження за корональними дірами та іншими потенційними джерелами сонячного вітру за допомогою космічного апарату Solar Orbiter. Це дасть можливість отримати нову інформацію про спалахи на Сонці, про викиди плазми і про сам сонячний вітер.

Фокус уже писав про те, що сонячний зонд "Паркер" зовсім скоро піде на чергове зближення із Сонцем, коли він встановить нові рекорди швидкості та відстані від нашої зірки.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше спостерігали із Землі дивну темну пляму на Нептуні. Секрет її появи вдалося розкрити. Виявилося, що у цього атмосферного явища є також і світлий напарник.