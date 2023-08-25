Із Землі вперше було видно дивну темну пляму на Нептуні: її секрет розкрито (фото)

Виявилося, що у цього атмосферного явища є також і світлий напарник.

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Астрономи нарешті з'ясували, звідки на Нептуні взялася дивна темна пляма розміром у тисячі кілометрів, яку вперше виявив ще 1989 року космічний апарат "Вояджер-2", пише Space.

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34 роки тому пролітаючи поруч із Нептуном "Вояджер-2" виявив у його атмосфері дивну величезну темну пляму, яка не давала спокою вченим багато років. Після виявлення цього атмосферного явища незабаром стало відомо, що воно зникло. Через роки космічний телескоп Хаббл, спостерігаючи за Нептуном, виявив, що подібні темні плями з'являються в атмосфері крижаного гіганта, існують лише кілька років, а потім зникають.

У 2018 році телескоп Габбл виявив нову велику темну пляму, і вчені Оксфордського університету розпочали її вивчення. Результати своєї роботи вони представили 24 серпня у виданні Nature Astronomy.

34 роки тому пролітаючи поруч із Нептуном "Вояджер-2" виявив у його атмосфері дивну величезну темну пляму, яка не давала спокою вченим багато років Фото: NASA

Під час дослідження вчені вперше змогли побачити цю темну пляму на Нептуні за допомогою наземного телескопа VLT, розміщеного в Чилі, і це дало можливість з'ясувати, як з'являються такі атмосферні явища.

Різні шари атмосфери Нептуна по-різному поглинають і відбивають ультрафіолетове сонячне світло. Темна пляма, яку спостерігали вчені, отримала назву NDS-2018 і вона знаходилася в тому шарі атмосфери, який погано відбиває сонячне світло. Таким чином вчені з'ясували, що темна пляма не є результатом впливу випромінювання.

Як показало спостереження, темна пляма розташована в зоні високого тиску, де сірководень в атмосфері Нептуна може конденсуватися в кристали льоду. Тому вчені вважають, що є два можливих пояснення появи темної плями.

Знімок Нептуна і його темної плями NDS-2018 (угорі праворуч), зроблений наземним телескопом VLT Фото: ESO

Сірководень — це світлочутливий газ, тому темна пляма з'явилася внаслідок підйому цього газу з глибини атмосфери. Коли сірководень досяг потрібної висоти, де зміг вступити в реакцію з ультрафіолетовим сонячним світлом, то це призвело до потемніння атмосфери.

Друге пояснення полягає в тому, що сірководень конденсувався навколо темніших частинок, а потім він нагрівся через присутність усередині антициклонного вихору, сублімувався, і стали видні темніші частинки під цим газом.

Також спостереження вчених показали, що в темної плями є напарник — невелика світла пляма, яка розташована дуже близько і вона отримала назву DBS-2019. За словами вчених, це раніше невідомий тип хмари в глибині атмосфери Нептуна.

Але і темна, і світла пляма на Нептуні зникли 2022 року, тому вченим не вдалося їх як слід вивчити. Тепер астрономам потрібно чекати на появу нової темної плями, щоб продовжити свої дослідження із Землі. Поки що немає запланованих місій до Нептуна, які допомогли б вивчити планету з близької відстані.

Хоча космічний апарат "Нові горизонти" скоро почне дослідження як Нептуна, так і Урана, але з досить далекої відстані. У будь-якому разі, астрономи сподіваються за допомогою цих даних отримати більше інформації про двох крижаних гігантів, як уже писав Фокус.

Що ж стосується хмарного покриву на Нептуні, то нещодавно астрономи з'ясували, чому зникають хмари на цій планеті, як уже писав Фокус. Поки що це тільки теорія, яка потребує подальших досліджень, але вчені вважають, що саме сонячна активність впливає на те, є хмари на Нептуні, чи ні.