С Земли впервые было видно странное темное пятно на Нептуне: его секрет раскрыт (фото)

Оказалось, что у этого атмосферного явления есть также и светлый напарник.

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Астрономы наконец-то выяснили, откуда на Нептуне взялось странное темное пятно размером в тысячи километров, которое впервые обнаружил еще в 1989 году космический аппарат "Вояджер-2", пишет Space.

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34 года назад пролетая рядом с Нептуном "Вояджер-2" обнаружил в его атмосфере странное огромное темное пятно, которое не давало покоя ученым многие годы. После обнаружения этого атмосферного явления вскоре стало известно, что оно исчезло. Спустя годы космический телескоп Хаббл, наблюдая за Нептуном обнаружил, что подобные темные пятна появляются в атмосфере ледяного гиганта, существуют всего несколько лет, а затем исчезают.

В 2018 году телескоп Хаббл обнаружил новое крупное темное пятно и ученые Оксфордского университета приступили к его изучению. Результаты своей работы они представили 24 августа в издании Nature Astronomy.

34 года назад пролетая рядом с Нептуном "Вояджер-2" обнаружил в его атмосфере странное огромное темное пятно, которое не давало покоя ученым многие годы Фото: NASA

В ходе исследования ученые впервые смогли увидеть это темное пятно на Нептуне с помощью наземного телескопа VLT, размещенного в Чили и это дало возможность выяснить, как появляются такие атмосферные явления.

Разные слои атмосферы Нептуна по-разному поглощают и отражают ультрафиолетовый солнечный свет. Темное пятно, которое наблюдали ученые, получило название NDS-2018 и оно находилось в том слое атмосферы, который плохо отражает солнечный свет. Таким образом ученые выяснили, что темное пятно не является результатом влияния излучения.

Как показало наблюдение, темное пятно расположено в зоне высокого давления, где сероводород в атмосфере Нептуна может конденсироваться в кристаллы льда. Поэтому ученые считают, что есть два возможных объяснения появления темного пятна.

Снимок Нептуна и его темного пятна NDS-2018 (вверху справа), сделанный наземным телескопом VLT Фото: ESO

Сероводород – это светочувствительный газ, поэтому темное пятно появилось в результате его подъема этого газа из глубины атмосферы. Когда сероводород достиг нужной высоты, где смог вступить в реакцию с ультрафиолетовым солнечным светом, то это привело к потемнению атмосферы.

Второе объяснение состоит в том, что сероводород конденсировался вокруг более темных частиц, а затем он нагрелся из-за присутствия внутри антициклонного вихря, сублимировался и стали видны более темные частицы под этим газом.

Также наблюдения ученых показали, что у темного пятна есть напарник – небольшое светлое пятно, которое находится очень близко и оно получило название DBS-2019. По словам ученых, это ранее неизвестный тип облака в глубине атмосферы Нептуна.

Но и темное и светлое пятно на Нептуне исчезли в 2022 году, поэтому ученым не удалось их как следует изучить. Теперь астрономам нужно ждать появление нового темного пятна, чтобы продолжить свои исследования с Земли. Пока что нет запланированных миссий к Нептуну, которые помогли бы изучить планету с близкого расстояния.

Хотя космический аппарат "Новые горизонты" скоро начнет исследование как Нептуна, так и Урана, но с достаточно далекого расстояния. В любом случае, астрономы надеются с помощью этих данных получить больше информации о двух ледяных гигантах, как уже писал Фокус.

Что же касается облачного покрова на Нептуне, то недавно астрономы выяснили, почему исчезают облака на этой планете, как уже писал Фокус. Пока это только теория, требующая дальнейших исследований, но ученые считают, что именно солнечная активность влияет на то, есть облака на Нептуне, или нет.