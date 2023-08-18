На Нептуне исчезли облака: астрономы выяснили, что же произошло с ледяным гигантом (видео)

Астрономы увидели странное событие на Нептуне, но как оказалось на самом деле это не такое уж и необычное явление.

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Ученые, представившие результаты исследования в журнале Icarus, проанализировали данные наблюдений за Нептуном за последние 30 лет. Оказалось, что на этом ледяном гиганте исчезли облака. Ученые считают, что образование облаков на Нептуне, расположенном в 4,5 млрд км от нас, напрямую связано с активностью Солнца в течение 11-летнего солнечного цикла, пишет Inverse.

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Ученые, которые обнаружили, что на Нептуне исчезли облака, пришли к такому выводу после изучения архивных данных за последние 30 лет, полученных с космического телескопа Хаббл и двух наземных обсерваторий. Благодаря этим данным астрономы смогли проследить за изменением облачного покрова на Нептуне в том числе и обнаружить тот факт, что он исчез.

Астрономы увидели странное событие на Нептуне, но как оказалось на самом деле это не такое уж и необычное явление Фото: wikipedia

Ученые выяснили, что существует прямая связь между количеством облаков на Нептуне и периодом активности Солнца во время 11-летнего солнечного цикла, когда эта активность особенно сильная. Поэтому ученые пришли к выводу, что на образование облаков на ледяном гиганте влияет солнечное излучение.

На самом деле самая далекая планета Солнечной системы получает всего примерно 0,1% солнечного света, который получает Земли и тем не менее этого достаточно для трансформации облачного покрова на ледяном гиганте.

Каждые 11 лет Солнце проявляет минимум и максимум своей активности. Это значит, что во время максимума в космос вырывается намного больше ультрафиолетового излучения. Ученые считают, что именно Солнце отвечает за то, что облака на Нептуне то появляются, то исчезают.

Ученые выяснили, что существует прямая связь между количеством облаков на Нептуне и периодом активности Солнца во время 11-летнего солнечного цикла, когда эта активность особенно сильная Фото: NASA

Астрономы выяснили, что процесс образования облаков может значительно снизиться в течение нескольких месяцев, а затем потребуются годы для того, чтобы облачный покров снова вернулся к прежнему состоянию.

Согласно исследованию, данные наблюдений за 2,5 солнечных цикла показали, что во время разных циклов возникают разные изменения в облаках на Нептуне. Также ученые выяснили, что когда на Нептуне образуется много облаков, то планета становится ярче из-за большего количества отраженного солнечного света.

Авторы исследования указывают на то, что облака на Нептуне то появлялись, то исчезали через разные промежутки времени. Например, в 2002 году на планете был очень много облаков, затем их стало значительно меньше через 5 лет. Облачный покров вернулся к обычному состоянию в 2015 году, но снова через 5 лет облака почти полностью исчезли.

Ученые продолжат наблюдения за трансформацией облаков на Нептуне, а учитывая то, что пик солнечной активности наступит уже через полтора года, то астрономы хотят увидеть возвращение облаков на Нептун.

Фокус уже писал, что космический аппарат NASA, который находится на краю Солнечной системы, в сентябре этого года будет заниматься исследованием Нептуна и Урана. Новые данные должны помочь ученым объяснить странное поведение тепловой энергии, выделяемой этими ледяными гигантами.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли разгадать 100-летнюю загадку, которая касается известной умирающей массивной звезды. Как показало исследование, это совершенно новый тип звезд, о котором не знали ученые.