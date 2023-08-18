На Нептуні зникли хмари: астрономи з'ясували, що ж сталося з крижаним гігантом (відео)

Астрономи побачили дивну подію на Нептуні, але як виявилося, насправді це не таке вже й незвичайне явище.

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Вчені, які представили результати дослідження в журналі Icarus, проаналізували дані спостережень за Нептуном за останні 30 років. Виявилося, що на цьому крижаному гіганті зникли хмари. Вчені вважають, що утворення хмар на Нептуні, розташованому за 4,5 млрд км від нас, безпосередньо пов'язане з активністю Сонця протягом 11-річного сонячного циклу, пише Inverse.

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Учені, які виявили, що на Нептуні зникли хмари, дійшли такого висновку після вивчення архівних даних за останні 30 років, отриманих із космічного телескопа Габбл і двох наземних обсерваторій. Завдяки цим даним астрономи змогли простежити за зміною хмарного покриву на Нептуні, зокрема й виявити той факт, що він зник.

Астрономи побачили дивну подію на Нептуні, але як виявилося, насправді це не таке вже й незвичайне явище Фото: wikipedia

Учені з'ясували, що існує прямий зв'язок між кількістю хмар на Нептуні та періодом активності Сонця під час 11-річного сонячного циклу, коли ця активність є особливо сильною. Тож учені дійшли висновку, що на утворення хмар на крижаному гіганті впливає сонячне випромінювання.

Насправді найвіддаленіша планета Сонячної системи отримує лише приблизно 0,1% сонячного світла, яке отримує Земля, але цього достатньо для трансформації хмарного покриву на крижаному гіганті.

Кожні 11 років Сонце проявляє мінімум і максимум своєї активності. Це означає, що під час максимуму в космос виривається набагато більше ультрафіолетового випромінювання. Вчені вважають, що саме Сонце відповідає за те, що хмари на Нептуні то з'являються, то зникають.

Учені з'ясували, що існує прямий зв'язок між кількістю хмар на Нептуні та періодом активності Сонця під час 11-річного сонячного циклу, коли ця активність особливо сильна Фото: NASA

Астрономи з'ясували, що процес утворення хмар може значно знизитися протягом кількох місяців, а потім будуть потрібні роки для того, щоб хмарний покрив знову повернувся до колишнього стану.

Згідно з дослідженням, дані спостережень за 2,5 сонячних циклу показали, що під час різних циклів виникають різні зміни в хмарах на Нептуні. Також учені з'ясували, що коли на Нептуні утворюється багато хмар, то планета стає яскравішою через більшу кількість відбитого сонячного світла.

Автори дослідження вказують на те, що хмари на Нептуні то з'являлися, то зникали через різні проміжки часу. Наприклад, у 2002 році на планеті було дуже багато хмар, потім їх стало значно менше через 5 років. Хмарний покрив повернувся до звичайного стану у 2015 році, але знову через 5 років хмари майже повністю зникли.

Вчені продовжать спостереження за трансформацією хмар на Нептуні, а з огляду на те, що пік сонячної активності настане вже за півтора року, то астрономи хочуть побачити повернення хмар на Нептун.

Фокус уже писав, що космічний апарат NASA, який перебуває на краю Сонячної системи, у вересні цього року займатиметься дослідженням Нептуна й Урана. Нові дані мають допомогти вченим пояснити дивну поведінку теплової енергії, що виділяється цими крижаними гігантами.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли розгадати 100-річну загадку, яка стосується відомої вмираючої масивної зірки. Як показало дослідження, це абсолютно новий тип зірок, про який не знали вчені.