Поиск воды на Луне. NASA показало, как луноход VIPER покидает посадочный модуль (видео)
Пока что этот луноход находится на Земле, но ученые уже тестируют его спуск на лунную поверхность в будущем.
В NASA представили видеоролик, на котором прототип нового лунохода VIPER спускается по рампе, которая будет у будущего посадочного модуля. Этот луноход, когда будет создана его полноценная версия, полетит на Южный полюс Луны, чтобы отыскать там водяной лед, пишет Space.
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Ученые из NASA хотят отправить новый луноход VIPER, предназначенный для поисков водяного льда на Южном полюсе Луны, в 2024 году на ракете-носителе Falcon Heavy компании SpaceX.
Чтобы подготовиться к первому спуску по рампе будущего посадочного модуля, инженеры отправили прототип лунохода по рампе в помещении. Рампа была наклонена под несколькими углами, чтобы имитировать различные стратегии выхода, которые луноходу возможно придется использовать в реальных условиях на Луне. Луноход должен будет приземлиться вместе с посадочным модулем в кратере Нобиле, диаметром примерно 80 км в 2024 году.
Тренировочный спуск прототипа лунохода VIPER ученые из NASA сняли на видео, показав, как он медленно спускается вниз.
По словам ученых, еще состоится несколько проверочный спусков, а также состоятся технические доработки лунохода перед тем, как он приземлится примерно в том же районе, где осуществят высадку астронавты миссии Artemis 3 в 2025 или же в 2026 году.
Цель новой лунной программы NASA Artemis состоит в возобновлении исследований Луны астронавтами и создания постоянного поселения на Южном полюсе Луны. В NASA считают, что луноход VIPER будет иметь решающее значение в достижении этой цели, поскольку основная миссия аппарата состоит в поиске водяного льда на поверхности Луны.
Спутниковые изображения с орбиты показывают, что рядом с Южным полюсом Луны в постоянно затененных кратерах, куда не попадает солнечный свет есть залежи водяного льда. Но для того, чтобы понять насколько его много, нужно провести ряд исследований на местности.
Фокус уже писал о том, что первый спутник для исследования ветров на Земле из космоса сгорел в атмосфере и ученые показали, как это было. Спутник Европейского космического агентства Aeolus распался на части и исчез в небе над Антарктидой.
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Напоминаем, что аппарат миссии "Чандраян-3" обнаружил неизвестное движение на Луне. Чем оно было вызвано пока ученые пока не знают, как уже писал Фокус.