Япония впервые отправила на Луну посадочный модуль: в космос улетел и уникальный телескоп (видео)

Уже через несколько месяцев Япония может стать пятой страной в мире, которой удалось приземлить свой аппарат на Луне.

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В четверг, 7 сентября, в 2:42 по Киеву японская ракета-носитель H-2A вывела в космос сразу две важнейшие для исследования космоса полезные нагрузки. Во время запуска с Космического центра Танэгасима в космическое пространство отправились лунный посадочный модуль SLIM и новейший рентгеновский космический телескоп XRISM. Если Японии удастся успешно приземлить свой посадочный аппарат на Луне, то она станет пятой страной в мире после США, Китая, СССР и Индии, которой это удалось сделать, пишет Space.

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Изначально Япония планировала отправить SLIM на Луну, а XRISM на околоземную орбиту еще 28 августа, но из-за погодных условий старт ракеты пришлось перенести. Фокус уже писал о подготовке к этому полету.

В четверг, 7 сентября, в 2:42 по Киеву японская ракета-носитель H-2A вывела в космос сразу две важнейшие для исследования космоса полезные нагрузки Фото: JAXA

Но в результате нового запуска все пошло по плану, заявили в японском космическом агентстве JAXA. Примерно, через час после старта ракеты-носителя H-2A и посадочный модуль SLIM и космический телескоп XRISM успешно достигли орбиты.

SLIM представляет собой аппарат высотой 2,4 метра, длиной 2,7 м и шириной 1,7 м. На момент запуска его вес составлял 700 кг, при этом 70% этого веса занимало топливо. Посадочный модуль будет долго лететь к Луне, но это позволит ему значительно сэкономить топливо, и прибудет к спутнику Земли примерно через 3-4 месяца. Еще примерно месяц или меньше, посадочный модуль будет кружить на орбите вокруг Луны, перед тем как попытается совершить посадку в кратере Шиоли диаметром 300 м.

Посадочный модуль SLIM Фото: JAXA

Японские ученые хотят не только изучать Луну с помощью своего аппарата, но и попытаются доказать, что подобные посадочные модули могут приземляться максимально точно в том месте, которое им было задано программой полета. Согласно плану, SLIM должен совершить посадку в пределах 100 метров от выбранной посадочной площадки. Таким образом ученые из Японии хотят доказать, что можно приземлить аппараты на Луне там, где запланировано, а не там, где легче всего приземлиться.

Внутри посадочного модуля SLIM находится два маленьких аппарата, которые будут выброшены на поверхность Луны после посадки. Они будут наблюдать за состоянием главного аппарата, будут делать снимки поверхности и с их помощью можно поддерживать дополнительную связь со SLIM.

Япония уже могла посадить свой первый аппарат на Луне еще в апреле этого года, но первый в истории посадочный модуль, созданный частной компанией, под названием Hakuto-R разбился при попытке приземлиться на спутник Земли. О катастрофе аппарата японской компании Фокус уже писал.

Кстати, еще одна лунная миссия Японии также завершилась неудачно. Еще в ноябре прошлого года в рамках миссии NASA Artemis 1 вместе с космическим кораблем Orion и другими аппаратами к Луне отправился японский маленький посадочный зонд OMOTENASHI. С ним пропала связь, и он разбился.

Космический телескоп ХRISM Фото: JAXA

Что касается космического рентгеновского телескопа XRISM, то его создали ученые из JAXA, NASA и Европейского космического агентства. Он будет изучать Вселенную в рентгеновском свете. Ученые надеются с его помощью узнать больше о том, как развивались крупнейшие структуры во Вселенной, как материя распределилась по космосу, и как на эволюцию галактик влияют из центральные сверхмассивные черные дыры. Это будет уже четвертый рентгеновский телескоп в космосе.

Как уже писал Фокус, пока что Индия остается последней страной на сегодняшний день, у которой получилось осуществить посадку своего посадочного модуля в рамках миссии "Чандраян-3". Модуль и луноход пока что пытаются пережить ночь на Луне, и возможно продолжат свою работу 22 сентября, как уже писал Фокус.

В то же время индийские ученые заявили, что приборы посадочного модуля зарегистрировали неизвестную сейсмическую активность. С чем она связана пока что не остается загадкой, как уже писал Фокус.