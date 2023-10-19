Лунная гонка. Вслед за США и Китаем Индия заявила об отправке астронавтов на Луну: есть дата

Правительство Индии также заявило о строительстве космической станции.

Related video

NASA собирается осуществить миссию Artemis 3 в 2025 году, когда на поверхность Луны снова вернутся американские астронавты. Китай недавно заявил о том, что к 2030 году астронавты этой страны также должны высадится на спутнике Земли. Теперь же Индия сообщила, что имеет такие же амбициозные планы и была названы сроки, когда они должны осуществится, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Лунная гонка уже началась, судя по тому, что о своих планах стать третьей страной в мире, которая осуществит высадку своих астронавтов на Луне, заявила Индия.

Согласно сообщению правительства этой страны, индийские астронавты должны высадится на Луне к 2040 году. Но перед этим к 2035 году Индия планирует построить свою собственную космическую станцию. Напоминаем, что сейчас на орбите находится Международная космическая станция (МКС) и китайская станция "Тяньгун". В 2030 году МКС прекратит свою работу и NASA активно работает над созданием замены орбитального аванпоста.

Важно

Индийский луноход миссии "Чандраян-3" сделал первый снимок своего посадочного модуля на Луне (фото)

Индия планирует стать активным космическим игроком не только в плане освоения Луны, но и в плане изучения Марса и Венеры. Согласно сообщению правительства, индийские ученые получили задание разработать соответствующие миссии. В частности, Индия хочет отправить орбитальный аппарат к Венере и посадочный аппарат на Марс уже в ближайшие годы.

Лунная гонка уже началась, судя по тому, что о своих планах стать еще одной страной, которая осуществит высадку своих астронавтов на Луне, заявила Индия Фото: NASA

Но самый интересный вопрос, если речь идет о посадке астронавтов на Луну, состоит в том, сможет ли Индия осуществить эту миссию с очень небольшими затратами. Дело в том, что в августе этого года Индии удалось стать первой страной в мире, которая посадила свой аппарат в нескольких сотнях километров от южного полюса Луны. О миссии "Чандраян-3" уже подробно писал Фокус раньше.

Луноход миссии "Чандраян-3" отправился изучать поверхность Луны в конце августа

Но эта миссия вошла в историю, как очень бюджетная, если сравнивать с подобными проектами NASA. На ее реализацию Индия потратила 74 млн долларов. Даже Россия, аппарат которой так и не приземлился на Луне, потратила на свою миссию 200 млн долларов. Кстати, как уже писал Фокус, "Роскосмос" назвал официальную причину катастрофы аппарата "Луна-25".

Причиной того, что Индии удалось осуществить бюджетный полет на Луну, может быть тот факт, что посадочный аппарат был не очень большим и легким. С другой стороны, для запуска аппарата на Луну Индия использовала не такую мощную ракету, как это сделали другие страны. Из-за этого посадочный аппарат летел к Луне дольше.

Этот снимок Луны сделал посадочный модуль миссии "Чандраян-3", когда вышел на орбиту вокруг спутника Земли Фото: ISRO

Пока что не известно, сколько денег планирует потратить Индия на строительство своей космической станции и на высадку астронавтов на Луне. Возможно стране удастся также сделать реализацию этих проектов более дешевыми, чем, например, у NASA.

Согласно сообщению индийского правительства, для осуществления посадки астронавтов на Луну будет создана новая-ракета-носитель, а также построена новая стартовая площадка.

Пока что Индия активно готовится к реализации еще одного важного для этой страны космического проекта. Речь идет о запуске космического корабля "Гаганьян" на орбиту с индийскими астронавтами на борту. Три астронавта побывают на высоте 400 км над поверхностью Земли, а затем вернуться обратно. Как уже писал Фокус, эта миссия должна состоятся в конце 2024 года. Но уже 21 октября должен состоятся первый испытательный полет космического корабля "Гаганьян" без экипажа и не в космос.