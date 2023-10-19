Місячні перегони. Слідом за США і Китаєм Індія заявила про відправку астронавтів на Місяць: є дата

Уряд Індії також заявив про будівництво космічної станції.

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NASA збирається здійснити місію Artemis 3 у 2025 році, коли на поверхню Місяця знову повернуться американські астронавти. Китай нещодавно заявив про те, що до 2030 року астронавти цієї країни також мають висадитися на супутнику Землі. Тепер же Індія повідомила, що має такі ж амбітні плани і було названо терміни, коли вони мають здійсниться, пише Daily Mail.

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Місячні перегони вже почалися, судячи з того, що про свої плани стати третьою країною у світі, яка здійснить висадку своїх астронавтів на Місяці, заявила Індія.

Згідно з повідомленням уряду цієї країни, індійські астронавти мають висадитися на Місяці до 2040 року. Але перед цим до 2035 року Індія планує побудувати свою власну космічну станцію. Нагадуємо, що зараз на орбіті перебуває Міжнародна космічна станція (МКС) і китайська станція "Тяньгун". У 2030 році МКС припинить свою роботу і NASA активно працює над створенням заміни орбітального аванпосту.

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Індійський місяцехід місії "Чандраян-3" зробив перший знімок свого посадкового модуля на Місяці (фото)

Індія планує стати активним космічним гравцем не тільки в плані освоєння Місяця, а й у плані вивчення Марса і Венери. Згідно з повідомленням уряду, індійські вчені отримали завдання розробити відповідні місії. Зокрема, Індія хоче відправити орбітальний апарат до Венери та посадковий апарат на Марс уже найближчими роками.

Місячні перегони вже почалися, судячи з того, що про свої плани стати ще однією країною, яка здійснить висадку своїх астронавтів на Місяці, заявила Індія Фото: луна

Але найцікавіше питання, якщо йдеться про посадку астронавтів на Місяць, полягає в тому, чи зможе Індія здійснити цю місію з дуже невеликими витратами. Річ у тім, що в серпні цього року Індії вдалося стати першою країною у світі, яка посадила свій апарат за кілька сотень кілометрів від південного полюса Місяця. Про місію "Чандраян-3" вже докладно писав Фокус раніше.

Місяцехід місії "Чандраян-3" вирушив вивчати поверхню Місяця наприкінці серпня

Але ця місія увійшла в історію, як дуже бюджетна, якщо порівнювати з подібними проектами NASA. На її реалізацію Індія витратила 74 млн доларів. Навіть Росія, апарат якої так і не приземлився на Місяці, витратила на свою місію 200 млн доларів. До речі, як уже писав Фокус, "Роскосмос" назвав офіційну причину катастрофи апарату "Луна-25".

Причиною того, що Індії вдалося здійснити бюджетний політ на Місяць, може бути той факт, що посадковий апарат був не дуже великим і легким. З іншого боку, для запуску апарату на Місяць Індія використала не таку потужну ракету, як це зробили інші країни. Через це посадковий апарат летів до Місяця довше.

Цей знімок Місяця зробив посадковий модуль місії "Чандраян-3", коли вийшов на орбіту навколо супутника Землі Фото: ISRO

Поки що невідомо, скільки грошей планує витратити Індія на будівництво своєї космічної станції і на висадку астронавтів на Місяці. Можливо країні вдасться також зробити реалізацію цих проєктів дешевшими, ніж, наприклад, у NASA.

Згідно з повідомленням індійського уряду, для здійснення посадки астронавтів на Місяць буде створено нову ракету-носій, а також побудовано новий стартовий майданчик.

Поки що Індія активно готується до реалізації ще одного важливого для цієї країни космічного проекту. Йдеться про запуск космічного корабля "Гаганьян" на орбіту з індійськими астронавтами на борту. Три астронавти побувають на висоті 400 км над поверхнею Землі, а потім повернуться назад. Як уже писав Фокус, ця місія має відбутися наприкінці 2024 року. Але вже 21 жовтня має відбутися перший випробувальний політ космічного корабля "Гаганьян" без екіпажу і не в космос.