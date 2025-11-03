На Луне обнаружен источник безграничной энергии: может изменить жизнь на Земле

Изотоп гелия под названием гелий-3 можно использовать в качестве источника безграничной энергии. Также этот ресурс может помочь создать постоянное присутствие человечества на Луне.

США и Китай ведут борьбу за возвращение на Луну. Две сверхдержавы надеются достичь поверхности Луны к 2028 и 2030 годам соответственно, и это соперничество может иметь масштабные геополитические последствия. В то же время частная американская компания Interlune собирается добывать на Луне очень ценный ресурс – гелий-3. Он может ускорить не только освоение Луны, но и может помочь в создании лунной экономики, а также изменить жизнь на Земле, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гелий-3, стабильный изотоп гелия, является чрезвычайно востребованным ресурсом, поскольку его можно использовать в качестве топлива для термоядерных реакторов, чтобы получать практически безграничную термоядерную энергию, как на Земле, так и на Луне. Также гелий-3 можно использовать для охлаждения квантовых компьютеров.

Відео дня

На Земле гелий-3 встречается очень редко, но на Луне, как считают ученые этого изотопа может быть очень много. Считается, что гелий-3 входит в состав лунного реголита, то есть смеси из пыли и камней, покрывающий поверхность Луны. Он появился на Луне благодаря солнечным ветрам, которые в течение миллиардов лет бомбардировали поверхность спутника Земли.

Компания Interlune уже получает заказы на доставку гелия-3 с поверхности Луны, хотя еще нужно наладить процесс добычи этого ценного ресурса. Ранее в этом году, как уже писал Фокус, Interlune представила прототип добывающей машины, которая предназначена для добычи гелия-3 на Луне.

Но компании Interlune еще нужно доказать экономическую целесообразность добычи гелия-3 на Луне. Во-первых, добывающим машинам компании, возможно, придется переработать миллионы тонн лунного реголита, чтобы добыть достаточное количество гелия-3, поскольку точно неизвестно сколько запасов этого ценного ресурса есть на спутнике Земли. Во-вторых, доставка необходимого оборудования на Луну может оказаться астрономически дорогой.

Гелий-3 может позволить странам обеспечить постоянное присутствие человека на естественном спутнике Земли, что, по мнению экспертов, может определить победителя в продолжающейся космической гонке. Лунные базы не смогут полностью полагаться на солнечные панели для выработки электроэнергии, ведь ночь на Луне длится две земные недели. Поэтому для получения электроэнергии лучше использовать ядреные или термоядерные реакторы.

Хотя частные компании уже заключают соглашения о добыче ценных ресурсов на Луне и их продаже, остается много проблем. Пока что неизвестно, когда NASA сможет создать необходимую инфраструктуру на окололунной орбите для развития лунной экономики.

Также точно неизвестно, сколько гелия-3 находится на Луне, не говоря уже о том, как использовать его в качестве источника термоядерной энергии.

Тем не менее, компания Interlune собирается специальную мультиспектральную камеру на поверхность Луны с помощью посадочного модуля Griffin компании Astrobotic в следующем году, чтобы оценить концентрацию гелия-3 в лунном реголите. Об этом посадочном модуле Фокус уже писал.

Как уже писал Фокус, Индия запустила космос самый тяжелый спутник с помощью своей мощнейшей ракеты. В космос отправили самый тяжелый спутник связи, когда-либо запущенный на геостационарную орбиту с территории Индии.

Также Фокус писал о том, что за последние 7 млрд лет во Вселенной ощутимо похолодало. Ученые выяснили, что Вселенная была более горячей, чем сейчас в далеком прошлом. Астрономы получили одно из самых убедительных подтверждений нашего понимания эволюции Вселенной.